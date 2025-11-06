Василев: И на Борисов трябва да бъдат наложени санкции по „Магнитски“

Партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) ще сезира властите на Великобритания и Съединените щати с искане на Бойко Борисов да бъдат наложени санкции по международния закон „Магнитски“, съобщи лидерът на формацията Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.
Той посочи, че според правилата за налагане на санкциите всяко лице, което възпрепятства санкционирано лице, също подлежи на санкции. По думите му изказванията на Борисов не само нарушават този принцип, но и „създават международни скандали“.
Василев коментира и Асен Василев и Христо Иванов, като заяви, че отдавна знае за тяхната близост с Делян Пеевски.
