Василев: И на Борисов трябва да бъдат наложени санкции по „Магнитски“

Партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) ще сезира властите на Великобритания и Съединените щати с искане на Бойко Борисов да бъдат наложени санкции по международния закон „Магнитски“, съобщи лидерът на формацията Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Решили сме да сезираме Англия и Съединените щати за това на Бойко Борисов да бъдат наложени санкции по закона ‘Магнитски’. Поводът са неговите изявления от вчера и днес, както и думите на Делян Пеевски за действия по време на т.нар. сглобка“, заяви Василев. - Реклама -

Той посочи, че според правилата за налагане на санкциите всяко лице, което възпрепятства санкционирано лице, също подлежи на санкции. По думите му изказванията на Борисов не само нарушават този принцип, но и „създават международни скандали“.

„Ние нямаме съмнение, че той самият участва в големи корупционни схеми през последните 15 години. Нашият международен отдел ще подготви сигнализиране на английското и американското посолство, защото лидер на партия си позволява да обяснява как бил разговарял с посланик, кой му бил приятел и кой не“, каза още лидерът на МЕЧ.

Василев коментира и Асен Василев и Христо Иванов, като заяви, че отдавна знае за тяхната близост с Делян Пеевски.