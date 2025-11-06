НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Василев: И на Борисов трябва да бъдат наложени санкции по „Магнитски“

          0
          32
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) ще сезира властите на Великобритания и Съединените щати с искане на Бойко Борисов да бъдат наложени санкции по международния закон „Магнитски“, съобщи лидерът на формацията Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

          „Решили сме да сезираме Англия и Съединените щати за това на Бойко Борисов да бъдат наложени санкции по закона ‘Магнитски’. Поводът са неговите изявления от вчера и днес, както и думите на Делян Пеевски за действия по време на т.нар. сглобка“, заяви Василев.

          - Реклама -

          Той посочи, че според правилата за налагане на санкциите всяко лице, което възпрепятства санкционирано лице, също подлежи на санкции. По думите му изказванията на Борисов не само нарушават този принцип, но и „създават международни скандали“.

          Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа

          „Ние нямаме съмнение, че той самият участва в големи корупционни схеми през последните 15 години. Нашият международен отдел ще подготви сигнализиране на английското и американското посолство, защото лидер на партия си позволява да обяснява как бил разговарял с посланик, кой му бил приятел и кой не“, каза още лидерът на МЕЧ.

          Василев коментира и Асен Василев и Христо Иванов, като заяви, че отдавна знае за тяхната близост с Делян Пеевски.

          „Да си берат сега грижата Асен Василев и да обяснява дали с Христо Иванов са преговаряли за такива неща“, добави Радостин Василев.

          Партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) ще сезира властите на Великобритания и Съединените щати с искане на Бойко Борисов да бъдат наложени санкции по международния закон „Магнитски“, съобщи лидерът на формацията Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

          „Решили сме да сезираме Англия и Съединените щати за това на Бойко Борисов да бъдат наложени санкции по закона ‘Магнитски’. Поводът са неговите изявления от вчера и днес, както и думите на Делян Пеевски за действия по време на т.нар. сглобка“, заяви Василев.

          - Реклама -

          Той посочи, че според правилата за налагане на санкциите всяко лице, което възпрепятства санкционирано лице, също подлежи на санкции. По думите му изказванията на Борисов не само нарушават този принцип, но и „създават международни скандали“.

          Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа Мирчев: Борисов претърпя пълна катастрофа

          „Ние нямаме съмнение, че той самият участва в големи корупционни схеми през последните 15 години. Нашият международен отдел ще подготви сигнализиране на английското и американското посолство, защото лидер на партия си позволява да обяснява как бил разговарял с посланик, кой му бил приятел и кой не“, каза още лидерът на МЕЧ.

          Василев коментира и Асен Василев и Христо Иванов, като заяви, че отдавна знае за тяхната близост с Делян Пеевски.

          „Да си берат сега грижата Асен Василев и да обяснява дали с Христо Иванов са преговаряли за такива неща“, добави Радостин Василев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ОКОНЧАТЕЛНО: Парламентът отхвърли ветото на Радев за продажбата на „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Със 125 гласа „за“, 74 „против“ и без въздържали се Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение...
          Общество

          Първото голямо интервю на Анатоли Гавраилов във „Вечните песни на България“ след сензационното му участие в „Пееш или лъжеш“

          Никола Павлов -
          Тази неделя, 9 ноември, от 20:00 часа по телевизия Евроком, зрителите ще видят първото голямо интервю на изключително талантливия певец Анатолий Гавраилов – звездата,...
          Общество

          Звездата от „България търси талант“ Дениз Алендеров влиза във „Вечните песни на България“

          Никола Павлов -
          Тази събота, 8 ноември, в 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите ще видят един специален епизод на обичаното предаване „Вечните песни на България“ с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions