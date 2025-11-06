Появяват се все повече свидетелства за масово предаване в плен на военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на руснаците в района на Покровск. Един такъв епизод беше заснет на видео, публикувано от Telegram канала SHOT.
- Реклама -
Кадрите показват как руски войник води група затворници през опожарена горска зона.
По време на последвал разпит всички украински затворници са заявили, че нямат храна или боеприпаси, а командирите им са ги изоставили на произвола на съдбата – те са спрели комуникацията.
Според руски военни данни, най-голямата концентрация на обкръжени украински сили е установена в източната част на Централния район и в микрорайон Пригородни. Руските артилерийски, минохвъргачни и безпилотни екипи действат в района.
Появяват се все повече свидетелства за масово предаване в плен на военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на руснаците в района на Покровск. Един такъв епизод беше заснет на видео, публикувано от Telegram канала SHOT.
- Реклама -
Кадрите показват как руски войник води група затворници през опожарена горска зона.
По време на последвал разпит всички украински затворници са заявили, че нямат храна или боеприпаси, а командирите им са ги изоставили на произвола на съдбата – те са спрели комуникацията.
Според руски военни данни, най-голямата концентрация на обкръжени украински сили е установена в източната част на Централния район и в микрорайон Пригородни. Руските артилерийски, минохвъргачни и безпилотни екипи действат в района.
Днес Софийският апелативен съд реши, че Карен Хачатрян, арестуван през октомври по обвинение в манипулиране на резултати от спортни срещи, ще бъде освободен от ареста, след като плати гаранция от 5000 лева.