Появяват се все повече свидетелства за масово предаване в плен на военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на руснаците в района на Покровск. Един такъв епизод беше заснет на видео, публикувано от Telegram канала SHOT.

Кадрите показват как руски войник води група затворници през опожарена горска зона.

По време на последвал разпит всички украински затворници са заявили, че нямат храна или боеприпаси, а командирите им са ги изоставили на произвола на съдбата – те са спрели комуникацията.

Според руски военни данни, най-голямата концентрация на обкръжени украински сили е установена в източната част на Централния район и в микрорайон Пригородни. Руските артилерийски, минохвъргачни и безпилотни екипи действат в района.