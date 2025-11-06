ВСС отстранява прокурор Даниела Талева до дни?

Следващата седмица Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа предложението за освобождаване на Даниела Талева като ad hoc прокурор, съобщава Lex.bg.

По неофициална информация, Талева ще бъде освободена като прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП), считано от 7 декември, когато изтича нейният своеобразен мандат като разследващ престъпления, извършени от главния прокурор.

Даниела Талева е първият магистрат, заемащ позицията на ad hoc прокурор от създаването на тази длъжност. Очаква се след освобождаването ѝ тя да бъде възстановена на поста си като съдия в Софийския градски съд.

Механизмът за разследване на главния прокурор беше въведен преди две години с промени в Закона за съдебната власт. Според тях за разследващ може да бъде избран съдия с ранг на върховен магистрат, който временно се назначава за прокурор във ВКП след решение на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Като ad hoc прокурор Талева разгледа няколко сигнала за престъпления, извършени от обвинител №1, като след извършените проверки бяха образувани две наказателни производства, впоследствие прекратени.

Наскоро Софийският градски съд отмени нейно постановление, с което тя отказа да образува досъдебно производство срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов по сигнал на гражданското движение „Боец“.

Според СГС отказът е постановен преждевременно и без пълен анализ на събраните материали. Съдът върна преписката с указания към Талева за по-нататъшни действия по случая.