НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ са ударили по Донецк с крилати ракети „Фламинго“?

          0
          20
          Украинска ракета Фламинго
          Украинска ракета Фламинго
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) може да са използвали крилати ракети „Фламинго“, за да поразят цели на бившето летище Донецк, където руснаците възстановяват писти за изстрелване на дронове клас „Шахед“. Това заяви военният експерт Михаил Жирохов в ефира на украинското Radio NV.

          - Реклама -

          По-специално, той коментира експлозиите в Донецк.

          Експертът отбеляза, че от 2015 г. насам градът е огромен военен център, в който се намират складове, оръжия, военни части и много други.

          „Донецк не е бил атакуван от украинската армия от известно време. Сега тези удари са възобновени. Този удар очевидно е бил ракетен. Може да се предположи, че са били използвани „Фламинго“, за които всички говорят. И спокойно може да се каже, че това е било изграждането на нова стартова площадка за „Геран“/„Шахед“, която по този начин е била напълно унищожена още в самото начало“, отбеляза Жирохов.

          Той добави, че е по-лесно да се използват украински ракети срещу системата за противовъздушна отбрана в Донецк, защото тя не е толкова мощна, колкото противовъздушната отбрана в Москва или други руски региони.

          „Мисля, и имам конкретна информация, че това е един вид тестов полигон за най-новите ни ракетни оръжия“, заяви Жирохов.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) може да са използвали крилати ракети „Фламинго“, за да поразят цели на бившето летище Донецк, където руснаците възстановяват писти за изстрелване на дронове клас „Шахед“. Това заяви военният експерт Михаил Жирохов в ефира на украинското Radio NV.

          - Реклама -

          По-специално, той коментира експлозиите в Донецк.

          Експертът отбеляза, че от 2015 г. насам градът е огромен военен център, в който се намират складове, оръжия, военни части и много други.

          „Донецк не е бил атакуван от украинската армия от известно време. Сега тези удари са възобновени. Този удар очевидно е бил ракетен. Може да се предположи, че са били използвани „Фламинго“, за които всички говорят. И спокойно може да се каже, че това е било изграждането на нова стартова площадка за „Геран“/„Шахед“, която по този начин е била напълно унищожена още в самото начало“, отбеляза Жирохов.

          Той добави, че е по-лесно да се използват украински ракети срещу системата за противовъздушна отбрана в Донецк, защото тя не е толкова мощна, колкото противовъздушната отбрана в Москва или други руски региони.

          „Мисля, и имам конкретна информация, че това е един вид тестов полигон за най-новите ни ракетни оръжия“, заяви Жирохов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян срещу 5000 лева

          Десислава Димитрова -
          Днес Софийският апелативен съд реши, че Карен Хачатрян, арестуван през октомври по обвинение в манипулиране на резултати от спортни срещи, ще бъде освободен от ареста, след като плати гаранция от 5000 лева.
          Война

          Легионът „Свобода за Русия“ изгори десетки локомотиви, превозвали оръжие за фронта в Украйна

          Иван Христов -
          В Руската федерация, воюващото на страната на Украйна формирование „Свобода за Русия“ изгори десетки локомотиви, използвани за транспортиране на оръжия за войната, пише УНИАН....
          Война

          МВнР на Финландия: Османската империя е единствената сила, която Русия е уважавала

          Иван Христов -
          През цялата си история Русия е уважавала единствено Османската империя. Това изявелние направи финландският външен министър Елина Валтонен на съвместна пресконференция с турския си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions