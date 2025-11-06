Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) може да са използвали крилати ракети „Фламинго“, за да поразят цели на бившето летище Донецк, където руснаците възстановяват писти за изстрелване на дронове клас „Шахед“. Това заяви военният експерт Михаил Жирохов в ефира на украинското Radio NV.

- Реклама -

По-специално, той коментира експлозиите в Донецк.

Експертът отбеляза, че от 2015 г. насам градът е огромен военен център, в който се намират складове, оръжия, военни части и много други.

„Донецк не е бил атакуван от украинската армия от известно време. Сега тези удари са възобновени. Този удар очевидно е бил ракетен. Може да се предположи, че са били използвани „Фламинго“, за които всички говорят. И спокойно може да се каже, че това е било изграждането на нова стартова площадка за „Геран“/„Шахед“, която по този начин е била напълно унищожена още в самото начало“, отбеляза Жирохов.

Той добави, че е по-лесно да се използват украински ракети срещу системата за противовъздушна отбрана в Донецк, защото тя не е толкова мощна, колкото противовъздушната отбрана в Москва или други руски региони.

„Мисля, и имам конкретна информация, че това е един вид тестов полигон за най-новите ни ракетни оръжия“, заяви Жирохов.