Повечето украински източници очакват Покровск да бъде напълно превзет от руската армия в рамките на следващите 48-72 часа, пише „Военная Хроника“.

- Реклама -

Междувременно в града се предприемат стабилизационни мерки, а северните и северозападните покрайнини се разчистват.

Повечето от останалите части на Въоръжените сили на Украйна изглежда са се оттеглили към Гришино. Оттам, според някои съобщения, идващи от украинска страна, ще има втори опит за атака срещу града с цел изтласкване на Руската федерация и, поне временно, забавяне на превземането на града.