НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 06.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ се оттеглят в Гришино и готвят нов удар срещу руската армия в Покровск

          0
          12
          Покровск и Гришино
          Покровск и Гришино
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Повечето украински източници очакват Покровск да бъде напълно превзет от руската армия в рамките на следващите 48-72 часа, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Междувременно в града се предприемат стабилизационни мерки, а северните и северозападните покрайнини се разчистват.

          Повечето от останалите части на Въоръжените сили на Украйна изглежда са се оттеглили към Гришино. Оттам, според някои съобщения, идващи от украинска страна, ще има втори опит за атака срещу града с цел изтласкване на Руската федерация и, поне временно, забавяне на превземането на града.

          Повечето украински източници очакват Покровск да бъде напълно превзет от руската армия в рамките на следващите 48-72 часа, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Междувременно в града се предприемат стабилизационни мерки, а северните и северозападните покрайнини се разчистват.

          Повечето от останалите части на Въоръжените сили на Украйна изглежда са се оттеглили към Гришино. Оттам, според някои съобщения, идващи от украинска страна, ще има втори опит за атака срещу града с цел изтласкване на Руската федерация и, поне временно, забавяне на превземането на града.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Трагедия в Златоград: 66-годишен шофьор на ученически автобус почина зад волана

          Екип Евроком -
          66-годишен шофьор на ученически автобус почина днес, докато е бил зад волана в Златоград. Благодарение на бързата му реакция да спре превозното средство е...
          Война

          Русия остави без ток въглищните мини в Днепропетровска област, хиляди миньори са под земята

          Иван Христов -
          Русия нанесе нови удари по въглищните мини в Днепропетровска област. Атаката е спряла тока в осем мини, а хиляди миньори са били под земята...
          Инциденти

          Кметът на „Изгрев“: Палежите на коли в „Дианабад“ излизат извън контрол

          Екип Евроком -
          Поредица от палежи на автомобили в столичния квартал "Дианабад" предизвиква нарастващо напрежение и безпокойство сред жителите. Кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев алармира,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions