Здравният министър прие оставката на Обществения съвет за детската болница

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов е приел подадената оставка на членовете на Обществения съвет, създаден във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

„Общественият съвет е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект. Министерството обаче уточнява, че консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия“, се посочва в официалната позиция. - Реклама -

От ведомството подчертават, че проектът за Национална детска болница изисква работа по множество паралелни линии, което не позволява информиране след всяка проведена среща или оперативна дейност.

„Институционалната отчетност се осъществява по установения ред – чрез регулярни срещи, официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение. Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие“, заявяват от министерството.

От здравното ведомство смятат, че подобна нагласа не подпомага диалога, а „отдалечава фокуса от реалната работа по изграждането на болницата – цел, която изисква обединяване на усилията, а не напрежение“.

Проектът се изпълнява в рамките на установените срокове и при спазване на всички законови изисквания, включително Закона за обществените поръчки и Закона за здравето. В момента се работи по няколко ключови направления:

официализиране на заданието за проектиране;

инфраструктурно обезпечаване;

анализ на финансирането;

срещи с ръководители на педиатрични структури в София.

Министерството уточнява, че предварителното предоставяне на техническото задание е невъзможно, тъй като противоречи на закона, според становище на Агенцията по обществени поръчки.

„Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност“, посочват от ведомството.

Министерството на здравеопазването благодари на членовете на Обществения съвет за времето, експертизата и професионалния ангажимент, проявени в досегашната им работа.