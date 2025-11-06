НА ЖИВО
          Жестоко убийство в София: Охранител е задържан за смъртта на 41-годишна жена

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          41-годишна жена е починала в резултат на тежък побой в София, като за престъплението е задържан охранител на строителен обект. Това съобщиха от СДВР пред NOVA.

          Трагедията се е разиграла във вторник на строеж, намиращ се зад 43-то ОУ „Христо Смирненски“ в столицата. Според данните от разследването, мъжът е нанесъл удари на жертвата, довели до фатални вътрешни кръвоизливи.

          По информация на NOVA, първоначално задържаният е отричал вината си. Участието му в престъплението обаче е било разкрито след тест с детектор на лъжата. Установено е също, че починалата жена е от София и е била обявена за издирване.

          По случая е образувано досъдебно производство.

