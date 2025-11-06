НА ЖИВО
          Звездата от „България търси талант" Дениз Алендеров влиза във „Вечните песни на България"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тази събота, 8 ноември, в 20:00 ч. по телевизия Евроком зрителите ще видят един специален епизод на обичаното предаване „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов. Специален гост ще бъде Дениз Алендеров – актьорът и разказвачът, който завладя България със своите автентични и емоционални истории в TikTok и YouTube, както и с участието си в шоуто „България търси талант“.

          - Реклама -

          Младият артист ще разкрие какво стои зад успеха му в социалните мрежи, как се създават видеа, които докосват сърцето на публиката, и защо вярва, че „българските истории трябва да се разказват от българи – с душа и с усмивка“. По време на предаването Дениз ще сподели любопитни детайли за своя път към сцената, за трудностите, през които е преминал, и за вдъхновението да пресъздава живота с чувство за хумор и топлота. А като специален подарък за зрителите – той ще представи ексклузивен скетч, създаден специално за „Вечните песни на България“.

          „Всеки човек е история. Важно е да я разкажеш така, че да остави следа“, споделя Дениз.

          Не пропускайте това вълнуващо издание – събота, 8 ноември, от 20:00 ч. по телевизия Евроком. „Вечните песни на България“ – мястото, където музиката, словото и талантът се срещат в едно.

