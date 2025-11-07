140 г. от Сръбско-българската война бяха отбелязани на Пантеона „Майка България“

Пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война „Майка България“ край село Гургулят, община Сливница, военни и министри отдадоха почит на героите и отбелязаха 140-годишнината от войната.

На церемонията присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министърът Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, българският патриарх Даниил, кметът на Сливница Васко Стоилков и други официални гости.

Пред Пантеона българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите български войни.

„Всепризнато е, че битката при Гургулят е едно от най-важните сражения. Днес, от дистанцията на времето, можем с увереност да заявим, че в този конфликт човешката правда е била на наша страна,“ каза патриарх Даниил.

Той подчерта, че „за Бога и Църквата всяка война е и остава в същността си зло,“ независимо от обстоятелствата, които са я предизвикали.