24 роднини на Путин на държавна заплата — нови Романови?

Най-малко 24 роднини на руския президент Владимир Путин заемат длъжности, свързани с държавната администрация — това съобщава независимата руска разследваща медия Proyekt.
Според разследването, това е рекордно ниво на непотизъм в съвременната история на Русия — невиждано от времето на императорската династия Романови, управлявала страната преди повече от век.
Сред лицата, заемащи ключови позиции, има роднини на бившата му съпруга Людмила Путина, както и на три предполагаеми партньорки на президента — Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева. В списъка фигурират и роднини на дъщерите му — Мария Воронцова и Катерина Тихонова.
Членове на семейството на Путин заемат позиции от министри и заместник-министри до ключови постове в големи държавни корпорации като:
„Газпром“,
„РусХидро“,
държавната медийна платформа „Диалог“,
банка „Сбербанк“,
и железниците „РЖД“.
