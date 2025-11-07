НА ЖИВО
          24 роднини на Путин на държавна заплата — нови Романови?

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Най-малко 24 роднини на руския президент Владимир Путин заемат длъжности, свързани с държавната администрация — това съобщава независимата руска разследваща медия Proyekt.

          Според разследването, това е рекордно ниво на непотизъм в съвременната история на Русия — невиждано от времето на императорската династия Романови, управлявала страната преди повече от век.

          „Третото поколение от семейството на Путин вече е в държавните структури“, отбелязват журналистите, подчертавайки, че децата на племенниците на президента също са получили постове, следвайки примера на своите родители и самия държавен глава.

          Сред лицата, заемащи ключови позиции, има роднини на бившата му съпруга Людмила Путина, както и на три предполагаеми партньорки на президента — Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева. В списъка фигурират и роднини на дъщерите муМария Воронцова и Катерина Тихонова.

          Членове на семейството на Путин заемат позиции от министри и заместник-министри до ключови постове в големи държавни корпорации като:

          „Газпром“,

          „РусХидро“,

          държавната медийна платформа „Диалог“,

          банка „Сбербанк“,

          и железниците „РЖД“.

          „Мащабът на тези роднински назначения показва безпрецедентна концентрация на власт, влияние и ресурси в близкото семейно обкръжение на руския лидер“, заключава Proyekt.

