НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          25 години затвор за руския език — Европа показва страха си

          0
          176
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Депутатът от латвийския Сейм Алексей Росликов, известен с позицията си в защита на руския език, е изправен пред опасност да получи 25 години затвор по обвинение в „сътрудничество с Русия“.

          - Реклама -

          По думите му, делото вече е на финалната си фаза — следователят ще го предаде на прокурора, а след това на съда. Росликов очаква първото заседание да се проведе в началото на следващата година и е убеден, че присъда ще има.

          Той заяви, че случаят срещу него е показателен за това, „колко жалка е Европа и колко се страхува от истината“. Според него, контрастът между наказанията е абсурден — „в Европа за убийство дават 7 години, а за защита на руснаците — 25“.

          „Ето така, приятели — в Европа за убийство дават 7 години, а за това, че защитаваш руснаците, че защитаваш правото си да бъдеш себе си — 25, и нямаш абсолютно никаква алтернатива. Но тук трябва да разберем едно просто нещо: това е процес, който ще покаже колко жалка е Европа и колко я е страх от истината. Това е много важно да се осъзнае!“

          Въпреки очакванията за тежка присъда, Росликов подчерта, че няма да се откаже и че подкрепата на хората му дава сили да продължи напред, описвайки процеса като демонстрация на страха и слабостта на европейските власти.

          Депутатът от латвийския Сейм Алексей Росликов, известен с позицията си в защита на руския език, е изправен пред опасност да получи 25 години затвор по обвинение в „сътрудничество с Русия“.

          - Реклама -

          По думите му, делото вече е на финалната си фаза — следователят ще го предаде на прокурора, а след това на съда. Росликов очаква първото заседание да се проведе в началото на следващата година и е убеден, че присъда ще има.

          Той заяви, че случаят срещу него е показателен за това, „колко жалка е Европа и колко се страхува от истината“. Според него, контрастът между наказанията е абсурден — „в Европа за убийство дават 7 години, а за защита на руснаците — 25“.

          „Ето така, приятели — в Европа за убийство дават 7 години, а за това, че защитаваш руснаците, че защитаваш правото си да бъдеш себе си — 25, и нямаш абсолютно никаква алтернатива. Но тук трябва да разберем едно просто нещо: това е процес, който ще покаже колко жалка е Европа и колко я е страх от истината. Това е много важно да се осъзнае!“

          Въпреки очакванията за тежка присъда, Росликов подчерта, че няма да се откаже и че подкрепата на хората му дава сили да продължи напред, описвайки процеса като демонстрация на страха и слабостта на европейските власти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Хаос около Анджелина Джоли в Херсон: украинци задържаха нейния охранител

          Пламена Ганева -
          Посещението на американската актриса Анджелина Джоли във временно окупирания Херсон се превърна в неочакван хаос, след като един от нейните охранители бил задържан за...
          Война

          Дрон на ВСУ удари търговски център в Новопсков – огън погълна сградата

          Пламена Ганева -
          Украински националисти са атакували търговски център в град Новопсков с помощта на дрон, съобщи ръководителят на Луганската народна република (ЛНР) Леонид Пасечник. „Тази нощ вражески...
          Общество

          Хърватия се топи: 10% по-малко хора за 20 години

          Пламена Ганева -
          Хърватия е сред страните в Европа, които най-силно усещат демографския срив — населението ѝ е намаляло с близо 10% през последните две десетилетия. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions