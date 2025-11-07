Депутатът от латвийския Сейм Алексей Росликов, известен с позицията си в защита на руския език, е изправен пред опасност да получи 25 години затвор по обвинение в „сътрудничество с Русия“.

- Реклама -

По думите му, делото вече е на финалната си фаза — следователят ще го предаде на прокурора, а след това на съда. Росликов очаква първото заседание да се проведе в началото на следващата година и е убеден, че присъда ще има.

Той заяви, че случаят срещу него е показателен за това, „колко жалка е Европа и колко се страхува от истината“. Според него, контрастът между наказанията е абсурден — „в Европа за убийство дават 7 години, а за защита на руснаците — 25“.

„Ето така, приятели — в Европа за убийство дават 7 години, а за това, че защитаваш руснаците, че защитаваш правото си да бъдеш себе си — 25, и нямаш абсолютно никаква алтернатива. Но тук трябва да разберем едно просто нещо: това е процес, който ще покаже колко жалка е Европа и колко я е страх от истината. Това е много важно да се осъзнае!“

Въпреки очакванията за тежка присъда, Росликов подчерта, че няма да се откаже и че подкрепата на хората му дава сили да продължи напред, описвайки процеса като демонстрация на страха и слабостта на европейските власти.