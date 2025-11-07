Администрацията на Тръмп орязва полетите с 4%: милиони пътници изправени пред хаос преди празницие

Милиони американци може да се изправят пред промени в пътническите си планове, след като администрацията на президента на Америка Доналд Тръмп обяви, че от този петък ще намали с 4% полетите от и до 40 летища в страната.

Причината – опасения за безопасността на въздушния трафик на фона на най-дългия правителствен блокаж („shutdown“) в историята на САЩ.

„Мерките са временни и са наложени с цел гарантиране на сигурността на пътниците и персонала,“ се посочва в спешното разпореждане на Федералната авиационна администрация (FAA).

Ограниченията ще влязат в сила в 13:00 ч. българско време (6:00 ч. източноамериканско време). Ако блокажът продължи, намалението на полетите може да достигне до 10% до следващия петък, предупреждават властите.

В отговор на ситуацията, няколко големи авиокомпании вече отмениха стотици полети, планирани за петък и уикенда, за да избегнат допълнителен хаос по летищата.

Това решение идва в момент, когато празничният сезон е на прага, а милиони американци традиционно пътуват, за да се приберат у дома или да отпразнуват Коледа и Нова година със семействата си.