      петък, 07.11.25
          Акционерите на „Тесла" одобриха рекорден компенсационен пакет за Илон Мъск

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С мнозинство от над 75% акционерите на „Тесла“ одобриха рекорден пакет за възнаграждение на главния изпълнителен директор Илон Мъск, чиято стойност може да достигне близо 1 трилион долара.
          Решението беше взето по време на годишното събрание на компанията в Остин.

          Според условията на сделката, Мъск ще получи стотици милиони нови акции, ако успее да увеличи пазарната стойност на „Тесла“ от 1,4 трилиона на 8,5 трилиона долара.

          „Ще ги съдя, ако проговорят": Крие ли Илон Мъск реалния брой на наследниците си?

          Пакетът е обвързан и с постигането на други ключови цели, сред които пускането на 1 милион роботаксита.

          Въпреки че предложението предизвика остри критики, бордът на директорите защити решението си, аргументирайки се, че „автомобилният производител не може да си позволи риска да загуби Илон Мъск.“

          „Ще ги съдя, ако проговорят": Крие ли Илон Мъск реалния брой на наследниците си?

          Андрий Сибиха: Бойци от 36 африкански страни воюват на страната на Русия срещу Украйна

          Иван Христов -
          Най-малко 1436 граждани от 36 африкански държави в момента се бият в Украйна в руската армия. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, който...
          Война

          Китайски медии: Украински радикали се опитват да създадат нов враг в лицето на Пекин

          Екип Евроком -
          Нова посока в информационната война е насочена срещу Китай от страна на украински ултранационалисти, коментира блогът „Говори Лю Джъ“ в китайската платформа Tencent. Според публикацията,...
          Общество

          Кремъл: Честването на Болшевишката революция на 7 ноември е загубило актуалност

          Никола Павлов -
          Кремъл официално се разграничи от отбелязването на 7 ноември – деня на Болшевишката революция от 1917 г. и най-големия празник от съветския период.Говорителят на...

