Акционерите на „Тесла“ одобриха рекорден компенсационен пакет за Илон Мъск

С мнозинство от над 75% акционерите на „Тесла“ одобриха рекорден пакет за възнаграждение на главния изпълнителен директор Илон Мъск, чиято стойност може да достигне близо 1 трилион долара.

Решението беше взето по време на годишното събрание на компанията в Остин.

Според условията на сделката, Мъск ще получи стотици милиони нови акции, ако успее да увеличи пазарната стойност на „Тесла“ от 1,4 трилиона на 8,5 трилиона долара.

Пакетът е обвързан и с постигането на други ключови цели, сред които пускането на 1 милион роботаксита.

Въпреки че предложението предизвика остри критики, бордът на директорите защити решението си, аргументирайки се, че „автомобилният производител не може да си позволи риска да загуби Илон Мъск.“