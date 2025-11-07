НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Акция „Зима“: Проверени са над 62 000 автомобила за шест дни

          0
          3
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В първите шест дни от провеждането на акция „Зима“ служителите на „Пътна полиция“ са извършили проверки на над 62 000 автомобила, 41 000 водачи и около 5000 пътници. Освен това са били проверени повече от 7600 пешеходци, съобщи на брифинг комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

          - Реклама -
          „Акция Зима“ започва: Зимните гуми стават задължителни (ВИДЕО) „Акция Зима“ започва: Зимните гуми стават задължителни (ВИДЕО)

          „След няколко дни започва втората част от акцията, която ще бъде насочена специално към поведението на пешеходците,“

          уточни комисар Ботева.

          Тя допълни, че през предстоящия уикенд – в петък, събота и неделя, ще бъде засилен контролът на граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Калотина“ и „Дунав мост“ 1 и 2.

          Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата

          „На място ще има екипи на „Пътна полиция“, които ще следят за спазване на правилата за движение и ще дадат възможност на шофьорите с неплатени глоби да ги заплатят на място,“

          заяви още комисар Ботева.

          В първите шест дни от провеждането на акция „Зима“ служителите на „Пътна полиция“ са извършили проверки на над 62 000 автомобила, 41 000 водачи и около 5000 пътници. Освен това са били проверени повече от 7600 пешеходци, съобщи на брифинг комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

          - Реклама -
          „Акция Зима“ започва: Зимните гуми стават задължителни (ВИДЕО) „Акция Зима“ започва: Зимните гуми стават задължителни (ВИДЕО)

          „След няколко дни започва втората част от акцията, която ще бъде насочена специално към поведението на пешеходците,“

          уточни комисар Ботева.

          Тя допълни, че през предстоящия уикенд – в петък, събота и неделя, ще бъде засилен контролът на граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Калотина“ и „Дунав мост“ 1 и 2.

          Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата

          „На място ще има екипи на „Пътна полиция“, които ще следят за спазване на правилата за движение и ще дадат възможност на шофьорите с неплатени глоби да ги заплатят на място,“

          заяви още комисар Ботева.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Юлиан Рьопке се усъмни в информация от ВСУ за разчистване на центъра на Покровск от руснаците

          Иван Христов -
          Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке се усъмни в съобщенията, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са разчистили центъра на Покровск от руснаците. В сряда...
          Война

          Русия превзе Успеновка в Запорожка област (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Щурмовите части на 218-ти гвардейски танкови полк от 127-а дивизия на руската 5-а армия са превзели Успеновка в Запорожка област на Украйна, съобщава Министерството...
          Общество

          Автомобилното производство се завръща в България

          Десислава Димитрова -
          В края на април CarMarket.bg първи съобщи голямата новина — България отново ще има автомобилно производство.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions