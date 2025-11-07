Акция „Зима“: Проверени са над 62 000 автомобила за шест дни

В първите шест дни от провеждането на акция „Зима“ служителите на „Пътна полиция“ са извършили проверки на над 62 000 автомобила, 41 000 водачи и около 5000 пътници. Освен това са били проверени повече от 7600 пешеходци, съобщи на брифинг комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

„След няколко дни започва втората част от акцията, която ще бъде насочена специално към поведението на пешеходците,“ уточни комисар Ботева.

Тя допълни, че през предстоящия уикенд – в петък, събота и неделя, ще бъде засилен контролът на граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Калотина“ и „Дунав мост“ 1 и 2.