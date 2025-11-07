Александър Димитров определи състава на България за срещите с Турция и Грузия

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Грузия. На 15 ноември от 20:00 ч. местно време (19:00 ч. българско) България гостува на Турция в Бурса на стадион “Ататюрк”, а на 18 ноември от 21:45 ч. посреща Грузия на Националния стадион “Васил Левски”.

Светослав Вуцов, който обяви, че временно се оттегля от представителния тим, не е в групата. На негово място Димитров е направил два интересни избора – Алекс Божев, който пази за чешкия Славия Прага Б, и Димитър Евтимов – вратар на Ботев Враца.

В състава попадна и полузащитникът на Лудогорец Иван Йорданов.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари

Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници

Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели

Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце).