Андерс Фог Расмусен: Украйна ще се сблъска с „вечна война“ и бавна загуба на територии

Украйна ще се сблъска с „вечна война“ и бавна загуба на територии, освен ако Европа не увеличи натиска върху Русия, заяви бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен в интервю пред The Guardian.

Расмусен заяви, че ако страни като Полша се съгласят да приемат системи за противовъздушна отбрана, Русия ще разбере, че атака срещу тях би била атака срещу целия алианс НАТО.

„Трябва да помогнем на украинския народ да се защити от руски ракети и дронове, като създадем въздушен щит, който ще помогне на украинците да свалят руски ракети и дронове. Съседните на Украйна страни от НАТО биха могли да станат домакини на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“, заяви той.

Расмусен също така призова за разполагане на европейски сили за защита на Украйна, докато не бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Той заяви, че „коалицията на желаещите“, надяваща се да сформира такава сила след края на военните действия, се е превърнала в „коалиция на чакащите“:

„Освен ако не направим сериозни промени в стратегията, ще се изправим пред безкрайна война. Путин няма стимул да води мирни преговори, докато вярва, че може да спечели на бойното поле. Необходима е промяна в темпото и манталитета“.

Според Расмусен, надеждните гаранции за сигурност ще улеснят напредъка на мирно споразумение, което води до загуба на украинска територия.

Той също така призова за предоставяне на Украйна на ракети с голям обсег, за да поразява повече цели в Русия. Той също така подчерта, че все още е възможно да се възобновят преговорите за доставката на американски крилати ракети Tomahawk на Украйна, ако Германия е готова да поеме водеща роля и да достави на Украйна своите крилати ракети Taurus:

„Това ще изпрати ясен сигнал през Атлантика и ще окаже натиск върху Белия дом. Германия има силен интерес да принуди Путин да влезе в мирни преговори… Taurus е средство за постигане на тази цел“.

Расмусен също така заяви, че Европа все още не осъзнава заплахата, представлявана от Русия, и призова за използване на замразени руски активи за Украйна. „Трябва да размразим 150 милиарда евро замразени руски активи в Euroclear и да ги използваме като основа за заем за покупка на оръжие и, да се надяваме, за възстановяването (на Украйна)“, отбеляза той.