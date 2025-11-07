Андрий Сибиха: Бойци от 36 африкански страни воюват на страната на Русия срещу Украйна

Най-малко 1436 граждани от 36 африкански държави в момента се бият в Украйна в руската армия. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха, който отбеляза, че това са установените числа, въпреки че действителният брой може да е по-висок, предава УНИАН.

„Русия вербува граждани на африкански държави, използвайки различни методи. На някои се предлагат пари, други са измамени и не осъзнават за какво се записват или са принудени да го правят под натиск. Подписването на договор е равносилно на подписване на смъртна присъда“, подчерта той.

Външният министър посочи, че чуждестранните граждани в руската армия имат „тъжна съдба“. По-конкретно, повечето веднага се изпращат на така наречените „месни нападения“, където бързо биват убивани.

„Руското командване разбира, че няма да има отговорност за смъртта на чужденец, така че те се третират като второкласен, годен за консумация човешки материал. Повечето наемници не живеят повече от месец“, заяви Сибиха.

„Призовавам всички африкански правителства публично да предупредят гражданите си да не се присъединяват към руската окупационна армия. Участието на страната на Русия в завладяващата ѝ война срещу Украйна е незаконно, неморално и нарушава Устава на ООН и международното право“, подчерта той.

В същото време, добави Сибиха, ако дадено лице вече е изпратено на фронтовата линия, то трябва да търси всяка възможност да дезертира и да се предаде:

„Повечето от чуждестранните наемници, държани в украински плен, са станали военнопленници по време на първата си битка. Всички те са спасили живота си.“

Той добави, че Украйна се отнася към военнопленниците в съответствие с всички стандарти на международното хуманитарно право, така че украинският плен предоставя „билет към живота и възможност да се върнат в родината си“.