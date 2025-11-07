НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Автомобил се вряза в пазара на Казанлък (СНИМКИ)

          0
          0
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Необичаен инцидент в пазарния ден в Казанлък създаде паника сред търговци и посетители, след като лек автомобил навлезе в централния пазар и събори няколко сергии със стока.

          - Реклама -

          За щастие, няма пострадали, въпреки че по това време мястото обикновено е изпълнено с хора.

          „Чудо е, че няма ранени – всичко стана за секунди,“ споделят очевидци.

          Инцидентът е станал при дъждовно време, което според първоначалната информация е възможната причина за загубата на контрол.

          Жена загина при тежка катастрофа при Сливен Жена загина при тежка катастрофа при Сливен

          Щетите са оценени на над 2000 лева. Според данните, зад волана е била жена, която вероятно е объркала скоростите, преминала е през тротоара и се е забила в пазара.

          Полицията е извършила оглед на място и се очаква официално становище за причините за инцидента.

          Необичаен инцидент в пазарния ден в Казанлък създаде паника сред търговци и посетители, след като лек автомобил навлезе в централния пазар и събори няколко сергии със стока.

          - Реклама -

          За щастие, няма пострадали, въпреки че по това време мястото обикновено е изпълнено с хора.

          „Чудо е, че няма ранени – всичко стана за секунди,“ споделят очевидци.

          Инцидентът е станал при дъждовно време, което според първоначалната информация е възможната причина за загубата на контрол.

          Жена загина при тежка катастрофа при Сливен Жена загина при тежка катастрофа при Сливен

          Щетите са оценени на над 2000 лева. Според данните, зад волана е била жена, която вероятно е объркала скоростите, преминала е през тротоара и се е забила в пазара.

          Полицията е извършила оглед на място и се очаква официално становище за причините за инцидента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Генералният инспектор на Бундесвера: Войната в Украйна е наш учител

          Иван Христов -
          Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер нарече руско-украинската война учител за страната си и добави, че опитът, натрупан в Украйна, ще бъде използван за...
          Война

          The Hill: Империализмът на Путин е обречен на поражение

          Иван Христов -
          Руският президент Владимир Путин обеща да възроди Руската империя и на практика заложи политическата си кариера на постигането на тази цел. Държавите, в които...
          Общество

          Зафиров: В нашия мандат няма да има нито едно селище без вода!

          Никола Павлов -
          В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населено място без достъп до питейна вода.Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions