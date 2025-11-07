Автомобил се вряза в пазара на Казанлък (СНИМКИ)

Необичаен инцидент в пазарния ден в Казанлък създаде паника сред търговци и посетители, след като лек автомобил навлезе в централния пазар и събори няколко сергии със стока.

За щастие, няма пострадали, въпреки че по това време мястото обикновено е изпълнено с хора.

„Чудо е, че няма ранени – всичко стана за секунди,“ споделят очевидци.

Инцидентът е станал при дъждовно време, което според първоначалната информация е възможната причина за загубата на контрол.

Щетите са оценени на над 2000 лева. Според данните, зад волана е била жена, която вероятно е объркала скоростите, преминала е през тротоара и се е забила в пазара.

Полицията е извършила оглед на място и се очаква официално становище за причините за инцидента.