НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Автомобилното производство се завръща в България

          0
          5
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В края на април CarMarket.bg първи съобщи голямата новина — България отново ще има автомобилно производство. Информацията дойде след посещението на българска делегация на автомобилния салон в Шанхай, където в интервю с Паркър Ши, ръководител на GWM International, стана ясно, че „Българска автомобилна индустрия“ (БАИ) и китайският концерн Great Wall Motor (GWM) водят преговори за възобновяване на производството на автомобили у нас.

          - Реклама -

          Снощи, по време на представянето на новия Haval H6, Антон Дончев, директор „Международен бизнес“ в БАИ, официално потвърди новината:

          Откриха 11 мигранти в метален сандък в кола на Кулата Откриха 11 мигранти в метален сандък в кола на Кулата

          „До юли 2026 г. очакваме възстановяване на автомобилното производство в село Баховица.“

          БАИ е най-дългогодишният партньор на GWM в Европа и предлага най-широката гама модели на марката на континента. Това партньорство е и най-стабилното в региона, като в момента се водят финални преговори за подписване на договор между двете страни.

          Важно е да се уточни, че производството ще бъде под формата на асемблиране, а не пълно изработване. Това означава, че частите ще пристигат от Китай и ще бъдат сглобявани на територията на България.

          Според Дончев основното предизвикателство пред проекта остава намирането на квалифициран персонал.

          „Имаме обучено ядро в завода, а в района на Ловеч през последните години някои предприятия бяха закрити, така че работна ръка ще има,“

          обясни той.
          Китайската „зелена революция“: как Пекин стана суперсила на чистите технологии и заплашва нефтогазовия ред Китайската „зелена революция“: как Пекин стана суперсила на чистите технологии и заплашва нефтогазовия ред

          Компанията е готова да предложи по-високо възнаграждение от средното за региона, за да привлече и обучи нужните специалисти.

          Проектът предвижда асемблиране на електромобили, по-конкретно на модели от подбранда ORA. Все още не е уточнено кои конкретни модели ще се произвеждат, тъй като продуктовата гама на ORA в Китай е в процес на обновяване.

          „Фокусът ще бъде върху електромобилите, защото китайските модели се облагат с високи мита при внос в Европа, докато произведените в България няма да подлежат на такива налози. Това ще направи българските електромобили значително по-конкурентни на пазара,“

          обясни Дончев.

          В края на април CarMarket.bg първи съобщи голямата новина — България отново ще има автомобилно производство. Информацията дойде след посещението на българска делегация на автомобилния салон в Шанхай, където в интервю с Паркър Ши, ръководител на GWM International, стана ясно, че „Българска автомобилна индустрия“ (БАИ) и китайският концерн Great Wall Motor (GWM) водят преговори за възобновяване на производството на автомобили у нас.

          - Реклама -

          Снощи, по време на представянето на новия Haval H6, Антон Дончев, директор „Международен бизнес“ в БАИ, официално потвърди новината:

          Откриха 11 мигранти в метален сандък в кола на Кулата Откриха 11 мигранти в метален сандък в кола на Кулата

          „До юли 2026 г. очакваме възстановяване на автомобилното производство в село Баховица.“

          БАИ е най-дългогодишният партньор на GWM в Европа и предлага най-широката гама модели на марката на континента. Това партньорство е и най-стабилното в региона, като в момента се водят финални преговори за подписване на договор между двете страни.

          Важно е да се уточни, че производството ще бъде под формата на асемблиране, а не пълно изработване. Това означава, че частите ще пристигат от Китай и ще бъдат сглобявани на територията на България.

          Според Дончев основното предизвикателство пред проекта остава намирането на квалифициран персонал.

          „Имаме обучено ядро в завода, а в района на Ловеч през последните години някои предприятия бяха закрити, така че работна ръка ще има,“

          обясни той.
          Китайската „зелена революция“: как Пекин стана суперсила на чистите технологии и заплашва нефтогазовия ред Китайската „зелена революция“: как Пекин стана суперсила на чистите технологии и заплашва нефтогазовия ред

          Компанията е готова да предложи по-високо възнаграждение от средното за региона, за да привлече и обучи нужните специалисти.

          Проектът предвижда асемблиране на електромобили, по-конкретно на модели от подбранда ORA. Все още не е уточнено кои конкретни модели ще се произвеждат, тъй като продуктовата гама на ORA в Китай е в процес на обновяване.

          „Фокусът ще бъде върху електромобилите, защото китайските модели се облагат с високи мита при внос в Европа, докато произведените в България няма да подлежат на такива налози. Това ще направи българските електромобили значително по-конкурентни на пазара,“

          обясни Дончев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          25 години затвор за руския език — Европа показва страха си

          Пламена Ганева -
          Депутатът от латвийския Сейм Алексей Росликов, известен с позицията си в защита на руския език, е изправен пред опасност да получи 25 години затвор...
          Война

          Високопоставен генерал от НАТО: Русия може да нанесе удар по Алианса още утре

          Иван Христов -
          Русия би могла да предприеме ограничена атака срещу НАТО „още утре“, ако реши, а много по-голяма до 2029 г., тъй като Москва активно се...
          Инциденти

          Полицията с последна информация за катастрофата на езерото Вая

          Никола Павлов -
          Все още се изясняват обстоятелствата около тежката катастрофа край езерото Вая в Бургас, при която късно снощи загинаха шестима мигранти, а трима други бяха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions