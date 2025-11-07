Автомобилното производство се завръща в България

В края на април CarMarket.bg първи съобщи голямата новина — България отново ще има автомобилно производство. Информацията дойде след посещението на българска делегация на автомобилния салон в Шанхай, където в интервю с Паркър Ши, ръководител на GWM International, стана ясно, че „Българска автомобилна индустрия“ (БАИ) и китайският концерн Great Wall Motor (GWM) водят преговори за възобновяване на производството на автомобили у нас.

- Реклама -

Снощи, по време на представянето на новия Haval H6, Антон Дончев, директор „Международен бизнес“ в БАИ, официално потвърди новината:

„До юли 2026 г. очакваме възстановяване на автомобилното производство в село Баховица.“

БАИ е най-дългогодишният партньор на GWM в Европа и предлага най-широката гама модели на марката на континента. Това партньорство е и най-стабилното в региона, като в момента се водят финални преговори за подписване на договор между двете страни.

Важно е да се уточни, че производството ще бъде под формата на асемблиране, а не пълно изработване. Това означава, че частите ще пристигат от Китай и ще бъдат сглобявани на територията на България.

Според Дончев основното предизвикателство пред проекта остава намирането на квалифициран персонал.

„Имаме обучено ядро в завода, а в района на Ловеч през последните години някои предприятия бяха закрити, така че работна ръка ще има,“ обясни той.

Компанията е готова да предложи по-високо възнаграждение от средното за региона, за да привлече и обучи нужните специалисти.

Проектът предвижда асемблиране на електромобили, по-конкретно на модели от подбранда ORA. Все още не е уточнено кои конкретни модели ще се произвеждат, тъй като продуктовата гама на ORA в Китай е в процес на обновяване.