      петък, 07.11.25
          Азербайджан модернизира армията си по модела на НАТО и задълбочава сътрудничеството с Алианса

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Азербайджан ще разшири военното си сътрудничество със Северноатлантическия алианс и вече е в процес на привеждане на своите въоръжени сили в съответствие със стандартите на НАТО.
          Това заяви президентът Илхам Алиев по време на среща с делегация на Алианса.

          Държавният глава подчерта, че в този контекст републиката работи в тясно сътрудничество с Турция, като двете държави наскоро са подписали Меморандум за разбирателство за укрепване на взаимната военна сигурност.

          „Азербайджан е постигнал основната си цел от получаването на независимост в началото на миналия век – освобождаването на земите си от окупация, и ще продължи решително курса си на военна модернизация,“ заяви Алиев.

          От президентската пресслужба съобщиха, че отношенията между Азербайджан и НАТО надхвърлят военното измерение.

          „Президентът добави, че отношенията на Азербайджан с НАТО се простират отвъд военната сфера: сътрудничеството в регионалното развитие, енергийната сигурност и други области също е на дневен ред. Страните обсъдиха перспективите за по-нататъшно сътрудничество и обмениха мнения по регионални и глобални въпроси,“ се казва в официалното съобщение.

          На срещата са присъствали високопоставени дипломати, сред които постоянните представители в НАТО на Турция, Гърция, Унгария, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Чехия, Португалия и Испания.
          САЩ и Франция са били представени чрез своите заместник-постоянни представители.

          Като доказателство за задълбочаващото се партньорство, през лятото на 2025 г. азербайджанската армия взе участие в учението на НАТО „Agile Spirit 2025“.
          В неговите рамки бе проведено и съвместно обучение за планиране на военни операции.

