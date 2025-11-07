Азербайджан модернизира армията си по модела на НАТО и задълбочава сътрудничеството с Алианса

Азербайджан ще разшири военното си сътрудничество със Северноатлантическия алианс и вече е в процес на привеждане на своите въоръжени сили в съответствие със стандартите на НАТО. Това заяви президентът Илхам Алиев по време на среща с делегация на Алианса.
Държавният глава подчерта, че в този контекст републиката работи в тясно сътрудничество с Турция, като двете държави наскоро са подписали Меморандум за разбирателство за укрепване на взаимната военна сигурност.
От президентската пресслужба съобщиха, че отношенията между Азербайджан и НАТО надхвърлят военното измерение.
На срещата са присъствали високопоставени дипломати, сред които постоянните представители в НАТО на Турция, Гърция, Унгария, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Чехия, Португалия и Испания. САЩ и Франция са били представени чрез своите заместник-постоянни представители.
Като доказателство за задълбочаващото се партньорство, през лятото на 2025 г. азербайджанската армия взе участие в учението на НАТО „Agile Spirit 2025“. В неговите рамки бе проведено и съвместно обучение за планиране на военни операции.
