Бащата на Сияна създава гражданско движение

Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, създава гражданско движение, което ще се обединява около „доброто“. Това обяви той в пост в социалните мрежи.

По думите му, движението ще бъде отворено за всички хора и няма да има партиен характер.

„Гражданското движение ще обединява съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия и различни интереси,“ обясни Попов.

„Само заедно може да направим така желаната промяна,“ заключи той.