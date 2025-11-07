НА ЖИВО
          Бащата на Сияна създава гражданско движение

          Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, създава гражданско движение, което ще се обединява около „доброто“. Това обяви той в пост в социалните мрежи.

          По думите му, движението ще бъде отворено за всички хора и няма да има партиен характер.

          „Гражданското движение ще обединява съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия и различни интереси,“ обясни Попов.

          „Само заедно може да направим така желаната промяна,“ заключи той.

