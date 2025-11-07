Бащата на Сияна създава гражданско движение

Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, създава гражданско движение, което ще се обединява около „доброто“. Това обяви той в пост в социалните мрежи.
- Реклама -
По думите му, движението ще бъде отворено за всички хора и няма да има партиен характер.
„Само заедно може да направим така желаната промяна,“ заключи той.
Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, създава гражданско движение, което ще се обединява около „доброто“. Това обяви той в пост в социалните мрежи.
- Реклама -
По думите му, движението ще бъде отворено за всички хора и няма да има партиен характер.
„Само заедно може да направим така желаната промяна,“ заключи той.