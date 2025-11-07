НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Беларуският „Орешник“ ще е по-смъртоносен от руския: Forbes предупреди Украйна за голяма опасност

          0
          25
          Орешник
          Орешник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Наскоро президентът на Беларус Александър Лукашенко, коментирайки разполагането на балистични ракетни системи със среден обсег „Орешник“ в Беларус, не губи време, за да отправи открита заплаха да използва тези оръжия срещу западни противници. Тази заплаха обаче може да повлияе и на отбранителните способности на Украйна. Forbes отбелязва, че основната опасност се крие в намаленото време за реакция и трудностите при откриването.

          - Реклама -

          „Орешник“ беше използван за първи път през ноември 2024 г. Тогава ракетата летеше в горните слоеве на атмосферата, което затрудняваше откриването ѝ от украинските противовъздушни сили. Скоростта ѝ от няколко хиляди километра в час създаваше допълнителни проблеми. Сега, когато тези системи бъдат разположени в Беларус до края на 2025 г., ударният потенциал на Русия значително ще се увеличи, а времето за реакция на украинските въоръжени сили ще намалее.

          „Минск се намира само на 440 километра от Киев, а Москва е на 1500 километра от украинската столица“, припомнят журналистите. „Като се има предвид географското им местоположение, ако Русия реши да изстреля ракети „Орешник“ срещу Украйна от територията на Беларус, това ще направи атаките срещу Украйна по-смъртоносни, тъй като руснаците ще могат по-бързо да нанасят удари по критична инфраструктура”.

          Наскоро разузнаването съобщи, че руснаците ще разположат ракетни комплекси „Орешник“ в Беларус, в района на Мозир, до края на 2025 г. Те ще бъдат разположени на 120-140 километра от украинската граница и на 200 километра от Литва, най-близката държава-членка на НАТО и ЕС.

          Наскоро президентът на Беларус Александър Лукашенко, коментирайки разполагането на балистични ракетни системи със среден обсег „Орешник“ в Беларус, не губи време, за да отправи открита заплаха да използва тези оръжия срещу западни противници. Тази заплаха обаче може да повлияе и на отбранителните способности на Украйна. Forbes отбелязва, че основната опасност се крие в намаленото време за реакция и трудностите при откриването.

          - Реклама -

          „Орешник“ беше използван за първи път през ноември 2024 г. Тогава ракетата летеше в горните слоеве на атмосферата, което затрудняваше откриването ѝ от украинските противовъздушни сили. Скоростта ѝ от няколко хиляди километра в час създаваше допълнителни проблеми. Сега, когато тези системи бъдат разположени в Беларус до края на 2025 г., ударният потенциал на Русия значително ще се увеличи, а времето за реакция на украинските въоръжени сили ще намалее.

          „Минск се намира само на 440 километра от Киев, а Москва е на 1500 километра от украинската столица“, припомнят журналистите. „Като се има предвид географското им местоположение, ако Русия реши да изстреля ракети „Орешник“ срещу Украйна от територията на Беларус, това ще направи атаките срещу Украйна по-смъртоносни, тъй като руснаците ще могат по-бързо да нанасят удари по критична инфраструктура”.

          Наскоро разузнаването съобщи, че руснаците ще разположат ракетни комплекси „Орешник“ в Беларус, в района на Мозир, до края на 2025 г. Те ще бъдат разположени на 120-140 километра от украинската граница и на 200 километра от Литва, най-близката държава-членка на НАТО и ЕС.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Мошеници изпързаляха доброволец от САЩ в Киев: обещаха му лазерно оръжие за 130 000 лева

          Иван Христов -
          Киевските прокурори обвиниха двама мъже в измама, след като те обещаха да произведат лазерно оръжие на американски доброволец. Според градската прокуратура на Киев, американският...
          Война

          Михаил Ходорковски предупреди Европа да се готви за продължителна конфронтация с Русия независимо как ще се развива войната в Украйна

          Иван Христов -
          Изгнаникът Михаил Ходорковски предупреди Европа, че трябва да се подготви за продължителна конфронтация с Русия, независимо от това как ще се развие войната в...
          Общество

          В Харковска област се строят над 40 училища

          Десислава Димитрова -
          В Харков и региона в момента се строят 38 подземни училища, а още седем проекта се реализират с подкрепата на международни партньори, съобщи Оксен Лисовий.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions