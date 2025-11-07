Беларуският „Орешник“ ще е по-смъртоносен от руския: Forbes предупреди Украйна за голяма опасност

Наскоро президентът на Беларус Александър Лукашенко, коментирайки разполагането на балистични ракетни системи със среден обсег „Орешник“ в Беларус, не губи време, за да отправи открита заплаха да използва тези оръжия срещу западни противници. Тази заплаха обаче може да повлияе и на отбранителните способности на Украйна. Forbes отбелязва, че основната опасност се крие в намаленото време за реакция и трудностите при откриването.

„Орешник“ беше използван за първи път през ноември 2024 г. Тогава ракетата летеше в горните слоеве на атмосферата, което затрудняваше откриването ѝ от украинските противовъздушни сили. Скоростта ѝ от няколко хиляди километра в час създаваше допълнителни проблеми. Сега, когато тези системи бъдат разположени в Беларус до края на 2025 г., ударният потенциал на Русия значително ще се увеличи, а времето за реакция на украинските въоръжени сили ще намалее.

„Минск се намира само на 440 километра от Киев, а Москва е на 1500 километра от украинската столица“, припомнят журналистите. „Като се има предвид географското им местоположение, ако Русия реши да изстреля ракети „Орешник“ срещу Украйна от територията на Беларус, това ще направи атаките срещу Украйна по-смъртоносни, тъй като руснаците ще могат по-бързо да нанасят удари по критична инфраструктура”.

Наскоро разузнаването съобщи, че руснаците ще разположат ракетни комплекси „Орешник“ в Беларус, в района на Мозир, до края на 2025 г. Те ще бъдат разположени на 120-140 километра от украинската граница и на 200 километра от Литва, най-близката държава-членка на НАТО и ЕС.