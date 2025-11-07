Борисов: „Гънвор“ няма да купи активите на „Лукойл“

„Отдавна предвидихме, че ‘Гънвор’ няма да купи активите на ‘Лукойл’, тъй като имам много повече информация от останалите“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му, със закона, който днес се разглежда в Народното събрание, се копира и надгражда немският модел.

Припомняме, че регистрираната в Швейцария компания „Гънвор“ обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската „Лукойл“, след като американското Министерство на финансите я нарече „марионетка на Русия“ и заяви, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Според Борисов и представители на опозицията, държавата се подготвя да поеме ръководството на „Лукойл“ чрез назначаване на особен управител, като разширяването на правомощията вече е гласувано в Енергийната комисия. Очаква се точката да влезе за обсъждане и в пленарната зала.