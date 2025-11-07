Божинката надъха Левски за дербито

Бившият нападател на Левски Валери Божинов публикува емоционално послание в Instagram преди утрешното дерби с ЦСКА. „Сега е моментът. Утре е късно“, написа екснационалът, като придружи думите си със снимка, уловила радостта му след гол на „Герена“.
„Вярвам, че ще станете шампиони!
Сега е моментът! Няма утре, няма после – има само днес.
Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата!
Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция!
И най-важното – менталитет на победители!
Искам да виждам злоба и глад за успехи!
Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс.
Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята.
А историята остава завинаги!
Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече – в краката ви!
Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера.
И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!
Не губете нито секунда – концентрирайте се върху успеха!
А успехът е само един: да станете шампиони!
Сега е моментът. Утре е късно.
Успех и само ЛЕВСКИ! “, написа Валери Божинов.