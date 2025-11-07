Божинката надъха Левски за дербито

Бившият нападател на Левски Валери Божинов публикува емоционално послание в Instagram преди утрешното дерби с ЦСКА. „Сега е моментът. Утре е късно“, написа екснационалът, като придружи думите си със снимка, уловила радостта му след гол на „Герена“.

„Вярвам, че ще станете шампиони!

Сега е моментът! Няма утре, няма после – има само днес.

Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата!

Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция!

И най-важното – менталитет на победители!

Искам да виждам злоба и глад за успехи!

Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс.

Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята.

А историята остава завинаги!

Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече – в краката ви!

Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера.

И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!

Не губете нито секунда – концентрирайте се върху успеха!

А успехът е само един: да станете шампиони!

Сега е моментът. Утре е късно.

Успех и само ЛЕВСКИ! “, написа Валери Божинов.