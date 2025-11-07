НА ЖИВО
          Четвърта полярна експедиция към Антарктида с кораба „Св. св. Кирил и Методий"

          Снимка: БГНЕС
          Военният научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава от Морска гара Варна към Антарктида в рамките на 34-тата национална антарктическа експедиция – своето четвърто плаване до ледения континент.

          Корабът, командван от капитан II ранг Радко Муевски, ще поеме курс към антарктическата база „Св. Климент Охридски“. На борда му са 34 души екипаж, сред които и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

          „Тази експедиция е различна от предишните три – акцентът е изцяло върху научните изследвания,“

          подчерта пред медиите проф. Христо Пимпирев, ръководител на Българския антарктически институт.
          „Досега основната цел беше изграждането на нашата научна лаборатория, а сега предстои тя да бъде напълно оборудвана отвътре. Това е лаборатория, с която можем да се гордеем – съоръжение, което прилича на постройка на друга планета. Не случайно казваме, че Антарктида е белият Марс,“

          допълни той.

          Новата лаборатория ще даде възможност взетите проби да бъдат изследвани на място, без риск да се повредят по време на транспортиране до България.

          „Пробите ще се анализират веднага след събирането им – това е огромна крачка напред за българската наука,“

          поясни Пимпирев.

          Тази година експедицията ще реализира 26 научни проекта – повече от предишните мисии, като значителна част от тях са в партньорство с международни институции.

          „Имаме големи проекти с чуждестранно участие,“ каза още професорът. Сред тях са съвместна програма с Обединените арабски емирства за метеорологични и сеизмологични изследвания, както и проект с Института по океанология в Хамбург, насочен към проучване на океанските течения в района на пролива Брансфилд.

          В базата на остров Ливингстън ще работят учени от Гърция, Черна гора, Румъния и Обединените арабски емирства, а сътрудничеството с Испания, Аржентина и Перу също ще продължи.

          На борда на кораба пътуват и курсанти от ВВМУ, за които това е първият голям морски опит.

          „Практиката ми досега премина успешно – научих много нови неща. Очаквам по време на плаването да придобия още повече знания и опит,“

          сподели курсант главен старшина Алекси Желязков.

          „За нас най-важното е да приложим на практика наученото във Военноморското училище и да усъвършенстваме уменията си,“

          добави младият моряк.

