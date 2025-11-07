Четвърта полярна експедиция към Антарктида с кораба „Св. св. Кирил и Методий“

Военният научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава от Морска гара Варна към Антарктидав рамките на 34-тата национална антарктическа експедиция – своето четвърто плаване до ледения континент.
Корабът, командван от капитан II ранг Радко Муевски, ще поеме курс към антарктическата база „Св. Климент Охридски“. На борда му са 34 души екипаж, сред които и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
Новата лаборатория ще даде възможност взетите проби да бъдат изследвани на място, без риск да се повредят по време на транспортиране до България.
Тази година експедицията ще реализира 26 научни проекта – повече от предишните мисии, като значителна част от тях са в партньорство с международни институции.
„Имаме големи проекти с чуждестранно участие,“ каза още професорът. Сред тях са съвместна програма с Обединените арабски емирства за метеорологични и сеизмологични изследвания, както и проект с Института по океанология в Хамбург, насочен към проучване на океанските течения в района на пролива Брансфилд.
В базата на остров Ливингстън ще работят учени от Гърция, Черна гора, Румъния и Обединените арабски емирства, а сътрудничеството с Испания, Аржентина и Перу също ще продължи.
На борда на кораба пътуват и курсанти от ВВМУ, за които това е първият голям морски опит.
