      петък, 07.11.25
          DeepState: Руснаците напредват във Волчанск и Владимировка край Доброполе

          Руската армия е напреднала близо до Волчанск в Харковска област и Владимировка, южно от Доброполския плацдарм, съобщава DeepState.

          Също така, в източната част на Запорожка област се е образувала сива зона около украинските позиции близо до Новий и Новоуспеновско.

          Също така, в източната част на Запорожка област се е образувала сива зона около украинските позиции близо до Новий и Новоуспеновско.

          Война

          Михаил Ходорковски предупреди Европа да се готви за продължителна конфронтация с Русия независимо как ще се развива войната в Украйна

          Иван Христов -
          Изгнаникът Михаил Ходорковски предупреди Европа, че трябва да се подготви за продължителна конфронтация с Русия, независимо от това как ще се развие войната в...
          Общество

          В Харковска област се строят над 40 училища

          Десислава Димитрова -
          В Харков и региона в момента се строят 38 подземни училища, а още седем проекта се реализират с подкрепата на международни партньори, съобщи Оксен Лисовий.
          Война

          Юлиан Рьопке се усъмни в информация от ВСУ за разчистване на центъра на Покровск от руснаците

          Иван Христов -
          Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке се усъмни в съобщенията, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са разчистили центъра на Покровск от руснаците. В сряда...

