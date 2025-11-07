DeepState: Руснаците напредват във Волчанск и Владимировка край Доброполе

Руската армия е напреднала близо до Волчанск в Харковска област и Владимировка, южно от Доброполския плацдарм, съобщава DeepState.

Също така, в източната част на Запорожка област се е образувала сива зона около украинските позиции близо до Новий и Новоуспеновско.