DeepState: Руснаците напредват във Волчанск и Владимировка край Доброполе

Руската армия е напреднала близо до Волчанск в Харковска област и Владимировка, южно от Доброполския плацдарм, съобщава DeepState.
Също така, в източната част на Запорожка област се е образувала сива зона около украинските позиции близо до Новий и Новоуспеновско.
