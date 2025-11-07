Димо Дренчев: Това, което правителството прави с „Лукойл“, е кражба

„Това, което правителството прави с „Лукойл“, е кражба. Голям е рискът за нас като граждани. Със сигурност ще има много висок скок на цените.“

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

По думите на народния представител, ако действително имаме налично количеството гориво, което се изисква по закон, то не би трябвало да се стига до забраната на износ, която беше въведена миналата седмица.