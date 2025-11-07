НА ЖИВО
          Димо Дренчев: Това, което правителството прави с „Лукойл", е кражба

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Това, което правителството прави с „Лукойл“, е кражба. Голям е рискът за нас като граждани. Със сигурност ще има много висок скок на цените.“

          Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на народния представител, ако действително имаме налично количеството гориво, което се изисква по закон, то не би трябвало да се стига до забраната на износ, която беше въведена миналата седмица.

          „Тези, които са били длъжни да държат запас за 90 дни, явно не са спазили закона. Липсващите горива вероятно са изнесени в Сърбия“, посочи още гостът.

