Дрон на ВСУ удари търговски център в Новопсков – огън погълна сградата

Украински националисти са атакували търговски център в град Новопсков с помощта на дрон, съобщи ръководителят на Луганската народна република (ЛНР) Леонид Пасечник.

„Тази нощ вражески безпилотен апарат удари частна сграда в Новопсков. От страна на ВСУ е извършен удар с БПЛА, снабден с бойни елементи, по двуетажен търговски център в града," заяви Пасечник.

В резултат на атаката е възникнал пожар, който е частично разрушил покрива и е унищожил няколко помещения, наети от местни предприемачи.

„За щастие няма жертви и пострадали. Пожарните служби реагираха бързо, пристигнаха на място и потушиха огъня. Всички съответни служби работят по отстраняването на последствията от поредната безсмислена атака срещу мирен обект,“ добави той.

Според властите в ЛНР, ударът е поредна провокация от страна на украинските сили, насочена срещу цивилна инфраструктура в региона.