Дрон на ВСУ удари търговски център в Новопсков – огън погълна сградата

Украински националисти са атакували търговски център в град Новопсков с помощта на дрон, съобщи ръководителят на Луганската народна република (ЛНР) Леонид Пасечник.
В резултат на атаката е възникнал пожар, който е частично разрушил покрива и е унищожил няколко помещения, наети от местни предприемачи.
Според властите в ЛНР, ударът е поредна провокация от страна на украинските сили, насочена срещу цивилна инфраструктура в региона.
