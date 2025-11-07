Дронове над Брюксел и Лиеж: белгийските власти под тревога заради серия инциденти

Белгийските власти засякоха в четвъртък вечерта едновременно дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военна база, център за ядрени изследвания и квартала с институциите на ЕС в белгийската столица, съобщиха местни медии.

Това са поредните подобни случаи само за тази седмица, при които гражданските полети временно бяха спрени заради заплаха за сигурността.

Инцидентът е станал малко след 21:00 ч. местно време, часове след като Съветът за национална сигурност прие допълнителни мерки за защита от дронове. Въпреки това, дронове отново са били забелязани в небето над ключови стратегически обекти.

„Срещу страната ни се води кампания за дестабилизация,“ заяви белгийският министър на отбраната Тео Франкен, като уточни, че армията и полицията имат нареждане да свалят дроновете при възможност, без да се нанасят косвени щети.

Според службите за сигурност, Русия стои зад серията от инциденти, но руското посолство в Брюксел категорично отрече всякаква съпричастност, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Отбелязва се, че германските въоръжени сили са изпратили свои екипи в помощ на белгийските власти, въпреки че правителството в Брюксел все още не е поискало официални консултации с НАТО.

В сряда подобен инцидент над летището в Брюксел доведе до спиране на полетите два пъти за по около 30 минути. Пристигащите самолети бяха пренасочени към други летища или задържани в изчакване.

По различни оценки, възможните причини за тези атаки може да са свързани с факта, че в Белгия се съхранява основната част от запорираното от ЕС руско имущество, конфискувано след началото на войната в Украйна. Като друга вероятна причина се посочват остри коментари на министъра Франкен, които предизвикали реакция от Москва.