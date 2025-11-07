Енергийната комисия единодушно разшири правомощията на особения представител в „Лукойл“

Депутатите от парламентарната комисия по енергетика приеха на първо четене предложените промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, съобщи БТА. Поправките бяха одобрени с 12 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

- Реклама -

Измененията предвиждат разширяване на правомощията на особения търговски представител в „Лукойл България“, за да може той да осъществява пълен контрол върху дейността на компанията в страната, включително върху рафинерията „Нефтохим“ – Бургас.

Законопроектът е внесен тази сутрин от депутати от „ДПС – Ново начало“, ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и „БСП – Обединена левица“, става ясно от справка на сайта на Народното събрание.

В мотивите към проекта се посочва, че наложените международни санкции върху активите на руската „Лукойл“ ОАО могат да доведат до спиране на работата на бургаската рафинерия, тъй като контрагентите отказват да извършват плащания към българските дружества на компанията.

Според вносителите, действащите до момента правомощия на особения търговски представител не са достатъчни при настоящите обстоятелства. Те предлагат той да получи възможност реално да управлява всички операции на „Лукойл България“ и свързаните ѝ дружества, така че производството, дистрибуцията и доставките на горива да продължат и след 21 ноември 2025 г., когато изтича преходният срок за дерогацията на руския петрол.

„Целта на измененията е да се гарантира непрекъсната работа на стратегическия за страната обект, независимо от санкционния режим. Законопроектът следва германския модел, при който вече е постигнато изключение от санкциите“, отбелязват вносителите.

Предложенията идват ден след като парламентът окончателно отхвърли ветото на президента Румен Радев върху предходните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, според които всяка сделка с активи на „Лукойл“ подлежи на одобрение от Министерския съвет след становище на ДАНС.