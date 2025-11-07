НА ЖИВО
          Фалшив концерт на Миле Китич измами стотици фенове

          Снимка: Уикипедия
          Стотици българи станаха жертва на измама с фалшив концерт на сръбската звезда Миле Китич в Габрово, съобщи NOVA.

          Фенове купили билети по 60 лева чрез интернет, вярвайки, че певецът ще се изяви в спортната зала „Орловец“. В деня на обявеното събитие обаче посетителите били посрещнати от заключени врати и празна зала.

          Два дни преди обявената дата организаторът публикувал съобщение, че концертът се отменя и обещал възстановяване на сумите, но това така и не се е случило.

          Нападнаха Миле Китич Нападнаха Миле Китич

          В действителност, в същия ден Миле Китич имал участие в Горна Оряховица, а не в Габрово.

          След като случаят доби публичност, певецът сам реагира, като публикува видео, в което категорично заяви, че събитието в Габрово е било измама и той няма общо с него.

