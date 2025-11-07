НА ЖИВО
          Фармацевтичният съюз заплашва с протести, опасява се от здравна криза заради нов софтуер

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българският фармацевтичен съюз (БФС) изрази пълна готовност за протестни действия, ако бъде въведено задължението аптеките да използват единствено софтуери за управление на продажбите, регистрирани в Националната агенция за приходите (НАП).
          Позицията на съсловната организация е публикувана на нейния официален уебсайт.

          Повод за острото становище е проектът на Закона за държавния бюджет за 2026 г. В неговите преходни и заключителни разпоредби се залага изискване за задължително използване на софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), считано от 1 януари 2026 г. От БФС съобщават, че становището им вече е изпратено до министър-председателя и до Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира БТА.

          От съюза припомнят, че всички аптеки вече са задължени по силата на Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето да работят със специализирани софтуери.
          Всяко отпускане на лекарства по рецепта се верифицира в национална система от регистри, създадена съгласно правото на Европейския съюз. Освен това, когато даден медикамент се заплаща от НЗОК, продажбата се регистрира и в Националната здравноинформационна система.

          В позицията се подчертава, че аптеките използват технически сложни софтуерни продукти, поддържани от опитни доставчици. Тези системи имат връзка в реално време с Националната здравноинформационна система, информационната система на НЗОК, системата за проследяване на лекарства към Изпълнителната агенция по лекарствата и Националния регистър за верификация към Българската организация за верификация на лекарствата.
          Според БФС съществува реален риск подобни комплексни системи да не успеят да бъдат регистрирани в НАП в предвидения срок.

          „През 2018 г. Министерството на финансите неколкократно удължаваше срока за регистрация на СУПТО и накрая се отказа от задължителната регистрация по комплексни причини. Настоящото изискване поставя аптеките в невъзможност да извършват дейността си и от 1 януари 2026 г., а пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти. С предложения проект правителството създава предпоставки за невиждана национална здравна криза,“ заявяват от съюза.

          Като допълнително предизвикателство се посочва и необходимостта софтуерите да бъдат настроени за работа в две валути – лева и евро, от същата дата.

          От БФС предупреждават, че приемането на законопроекта в този му вид може да наруши правото на здравноосигурените граждани на достъп до медикаменти от Позитивния лекарствен списък и да предизвика спорове между НЗОК и търговците на дребно.

