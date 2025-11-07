НА ЖИВО
      петък, 07.11.25
          Баскетбол

          Финикс се възползва от проблемите на Клипърс и спечели с 13 точки

          За победителите най-резултатен се оказа Джейлън Грийн, който завърши с 29 точки

          Снимка: https://www.designrush.com/best-designs/logo/nba-logo-design
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Финикс Сънс надви Ел Ей Клипърс със 115:102 у дома в поредна среща от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). „Слънцата“ изиграха страхотна трета четвърт, която спечелиха с 40:23, и именно тя бе в основата на успеха.

          Джейлън Грийн направи силен дебют за домакините, завършвайки с 29 точки, 3 борби, 3 асистенции и 2 кражби, при 6/13 от тройката. Девин Букър реализира 24 пункта, а Грейсън Алън и Ройс О’Нийл се разписаха съответно с по 18 и 17 точки. Центърът Марк Уилямс се отчете с дабъл-дабъл – 13 точки и 10 борби, а Райън Дън приключи с 10 пункта.

          За гостите, които бяха без двама от основните си играчи в лицето на Кауай Ленърд (глезен) и Джеймс Хардън (лични причини), Ивица Зубац завърши с 23 точки и 11 борби. Кам Кристи отбеляза 17 от пейката, но Клипърс просто нямаха отговор след почивката в защита и нападение.

          След третата си поредна загуба калифорнийци са 12-и на Запад с баланс 3-5, докато Финикс е на девета позиция в конференцията с четири победи и пет загуби. Двата отбора ще се изправят отново един срещу друг в събота вечер в Ингълууд, Калифорния.

