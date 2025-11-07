НА ЖИВО
          Любопитно

          Габи Гуа ще представи България на „Мис Вселена 2025“ в Тайланд

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Най-престижният конкурс за красота в света „Мис Вселена“ ще се проведе за 74-и път на 21 ноември 2025 г. в залата Impact Challenger в град Пак Крет, провинция Нонтабури. Настоящата носителка на титлата Виктория Тейлвиг от Дания ще предаде короната си в нощ, обещаваща елегантност, вдъхновение и новаторски дух.

          След оспорвана надпревара с кандидатури на Аржентина, Коста Рика, Доминиканската република, Мароко, Индия, Южна Африка и Испания, домакинството бе присъдено на Тайланд. Това ще е четвъртият път, в който страната приема конкурса, и третият, провеждан именно в Impact Challenger Hall, където се състояха и изданията от 2005 и 2018 г.

          Освен основното събитие, Пукет и Патая ще бъдат сцени на редица фестивали и съпътстващи прояви, които ще превърнат Тайланд в седмица на красота, култура и многообразие.

          България влиза под светлините на прожекторите

          Нашата страна ще бъде представена от Габи Гуа – харизматична и талантлива красавица, избрана за „Мис Вселена България 2025“. Тя е 27-годишна, родена в Париж, с българо-френски произход, и се очаква да покаже пред света силата, интелекта и чара на българската жена.

          Кариерата ѝ обхваща множество сфери – актриса, модел и дизайнер, носителка на титли като „Мис Европа“. Гуа ще се състезава с над 119 участнички от цял свят, които ще се борят не само за короната, но и за възможността да представят своите лични каузи.

          Смесени реакции при първата ѝ изява

          Появата на Габи по време на церемонията по откриването предизвика разнопосочни реакции сред зрители и фенове. Докато някои я определиха като „елегантна и уверена“, други критикуваха стилистичния избор и поведението ѝ на сцената.
          Модни експерти обаче смятат, че тази контрастна реакция може да ѝ донесе допълнително внимание и да я открои в предстоящите етапи на конкурса.

          Кариера и постижения

          Габи Гуа вече има международно присъствие в света на модата, бизнеса и медиите. Работила е с марки като Chaumet, Elie Saab, Jean Louis David, GAP, Bossini, Triumph Lingerie и Robert Abi Nader.

          Нейната визия краси кориците на Prestige, ICON, Playboy, Gmaro и L’Officiel, а участията ѝ по Fashion TV, Canal+, M6 и MTV засилват популярността ѝ в Европа и Близкия изток.

          Модел, предприемач и обществен посланик

          Освен в модата, Гуа развива и предприемаческа дейност. Тя е създател на Gaby Beauty – марка за козметика и грижа за кожата, и на G Global – компания за инвестиции в недвижими имоти.

          Активно подкрепя каузи, посветени на образованието и здравето на жените, както и инициативи срещу рака на гърдата чрез партньорството си с фондация „Розовата лента“ в Лондон.

          „Искам платформата на ‘Мис Вселена’ да служи за подкрепа на жените и да насърчава личностното и социалното им развитие,“

          споделя Гуа.

          След официалното потвърждение на титлата си, тя активно документира подготовката си в Instagram, където споделя тренировки, фотосесии и пътувания по пътя към финала в Тайланд.

