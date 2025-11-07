„Няма как управителят на „Лукойл” да не подлежи на контрол,“ заяви депутатът от „БСП–Обединена левица“ Габриел Вълков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, коментирайки последните действия на правителството по отношение на компанията.
По думите му, държавата е действала навреме, защото „има две седмици време, след което „Лукойл“ ще спре да работи“. Затова е решено да се назначи временен управител, който да бъде проверен от ДАНС и Министерския съвет, за да се гарантира прозрачност и сигурност.
Бюджет 2026: плавни промени и фокус върху справедливостта
Вълков коментира и проектобюджета за 2026 година, като съобщи, че заплатите на държавните служители ще бъдат увеличени с 5%.
Депутатът подчерта, че идеята на бюджета не е да противопоставя отделни сектори, а да създаде баланс между публичния и частния сектор.
По отношение на данъчната политика Вълков заяви, че време е България да възприеме по-справедлив модел:
„Габриел Вълков: Държавата няма да позволи „Лукойл“ да действа без контрол! “ Защото самата сегашна Българска държава е контролирана от вън!!!
Държавата ни ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ е превърната в подмандатна територия на престъпната ЕК на ЕС!!!
Правителството Ни е не легитимно!!! То е избрано чрез измама и рекет от нелегитимен , продажен, бандитски Парламент! НЕОСПОРИМ И ДОКАЗАН ФАКТ Е!!! В момента управлявано на Православна България се командва от вън от англосаксите! Те са вековните ни отявлени врагове на Вярата и Кръвта Ни!!! ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО – ЧРЕЗ СИЛАТА НА ЖЕЛЕЗНИЯ КРЪСТ НА ПРАВДАТА!!
