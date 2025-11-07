НА ЖИВО
          Габриел Вълков: Държавата няма да позволи „Лукойл" да действа без контрол

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Няма как управителят на „Лукойл” да не подлежи на контрол,“ заяви депутатът от „БСП–Обединена левица“ Габриел Вълков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, коментирайки последните действия на правителството по отношение на компанията.

          „По темата се спекулира повече, отколкото трябва. В Германия подобни мерки са предприети още преди години,“ подчерта Вълков.

          По думите му, държавата е действала навреме, защото „има две седмици време, след което „Лукойл“ ще спре да работи“. Затова е решено да се назначи временен управител, който да бъде проверен от ДАНС и Министерския съвет, за да се гарантира прозрачност и сигурност.

          „Гънвор“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“ „Гънвор“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

          „Няма как този управител да продаде „Лукойл“ на когото сам прецени,“ увери депутатът.

          Бюджет 2026: плавни промени и фокус върху справедливостта

          Вълков коментира и проектобюджета за 2026 година, като съобщи, че заплатите на държавните служители ще бъдат увеличени с 5%.

          „В Съвета за съвместно управление от БСП предлагаме плавно съкращаване на администрацията, без да се нарушава работният процес,“ поясни той.

          Депутатът подчерта, че идеята на бюджета не е да противопоставя отделни сектори, а да създаде баланс между публичния и частния сектор.

          По отношение на данъчната политика Вълков заяви, че време е България да възприеме по-справедлив модел:

          „Ако искаме да живеем в европейска държава, е нормално богатите да плащат по-големи данъци от по-бедните – така е в цяла Европа,“ каза той и напомни, че България остава с най-ниските данъци в еврозоната.

          1. „Габриел Вълков: Държавата няма да позволи „Лукойл“ да действа без контрол! “ Защото самата сегашна Българска държава е контролирана от вън!!!
            Държавата ни ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ е превърната в подмандатна територия на престъпната ЕК на ЕС!!!
            Правителството Ни е не легитимно!!! То е избрано чрез измама и рекет от нелегитимен , продажен, бандитски Парламент! НЕОСПОРИМ И ДОКАЗАН ФАКТ Е!!! В момента управлявано на Православна България се командва от вън от англосаксите! Те са вековните ни отявлени врагове на Вярата и Кръвта Ни!!! ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО – ЧРЕЗ СИЛАТА НА ЖЕЛЕЗНИЯ КРЪСТ НА ПРАВДАТА!!

