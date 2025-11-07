Габриел Вълков: Държавата няма да позволи „Лукойл“ да действа без контрол

„Няма как управителят на „Лукойл” да не подлежи на контрол,“ заяви депутатът от „БСП–Обединена левица“ Габриел Вълков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, коментирайки последните действия на правителството по отношение на компанията.

„По темата се спекулира повече, отколкото трябва. В Германия подобни мерки са предприети още преди години," подчерта Вълков.

По думите му, държавата е действала навреме, защото „има две седмици време, след което „Лукойл“ ще спре да работи“. Затова е решено да се назначи временен управител, който да бъде проверен от ДАНС и Министерския съвет, за да се гарантира прозрачност и сигурност.

„Няма как този управител да продаде „Лукойл“ на когото сам прецени,“ увери депутатът.

Бюджет 2026: плавни промени и фокус върху справедливостта

Вълков коментира и проектобюджета за 2026 година, като съобщи, че заплатите на държавните служители ще бъдат увеличени с 5%.

„В Съвета за съвместно управление от БСП предлагаме плавно съкращаване на администрацията, без да се нарушава работният процес,“ поясни той.

Депутатът подчерта, че идеята на бюджета не е да противопоставя отделни сектори, а да създаде баланс между публичния и частния сектор.

По отношение на данъчната политика Вълков заяви, че време е България да възприеме по-справедлив модел: