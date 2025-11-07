„Гънвор“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

Регистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини „Гънвор“ обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл“. Решението идва, след като американското Министерство на финансите нарече компанията „марионетка на Русия“ и ясно заяви, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

„Докато Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, ‘Гънвор’, никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби“, гласи публикация на Министерството на финансите на САЩ в платформата X. - Реклама -

В нея се цитира и текущият президент на Америка Доналд Тръмп, който е бил категоричен, че „войната трябва да приключи незабавно“.

От „Гънвор“ реагираха остро.

„Изявлението на Министерството на финансите е фундаментално погрешно и невярно. Приветстваме възможността да коригираме това явно недоразумение“, заяви директорът по корпоративните въпроси на компанията в имейл до „Ройтерс“.

През октомври, след като Съединените щати наложиха санкции на втората по големина петролна компания в Русия – „Лукойл“, руската корпорация обяви, че е приела офертата на „Гънвор“ за придобиване на чуждестранните ѝ активи, сред които е и рафинерията в Бургас.

Решението на „Гънвор“ да се оттегли от сделката идва в момент на изострено напрежение между Вашингтон и Москва, а експерти определят случващото се като сигнал за затягане на енергийните ограничения срещу компании с руски капитал.