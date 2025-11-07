Генералният инспектор на Бундесвера: Войната в Украйна е наш учител

Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер нарече руско-украинската война учител за страната си и добави, че опитът, натрупан в Украйна, ще бъде използван за разработване на собствените стратегии на Германия. Бройер говори на конференцията на Бундесвера: „Войната в Украйна е нашият учител“, предава телевизионният канал N-TV.

Същевременно той добави, че Русия е допуснала грешка в надеждите си за бърза победа, но че „не трябва да ѝ се позволява да прави подобна грешка отново“.

„Русия никога не трябва да вярва, че може да спечели война с НАТО, дори с една-единствена държава членка на НАТО“, заяви Бройер.

Той добави, че това ще бъде вярно през 2029 г., „когато това, което вече е започнато, влезе в сила“.

„И ще бъде вярно през 2039 г., когато преструктурираме въоръжените си сили и обединим и ефективно разположим силите и средствата си“, отбеляза Бройер.