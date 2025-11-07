НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Хаос около Анджелина Джоли в Херсон: украинци задържаха нейния охранител

          0
          3
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Посещението на американската актриса Анджелина Джоли във временно окупирания Херсон се превърна в неочакван хаос, след като един от нейните охранители бил задържан за насилствена мобилизация.

          - Реклама -

          Според информация на британското издание The Telegraph, кореспондентът Джо Барнс съобщава, че инцидентът едва не провалил цялото пътуване на актрисата, превръщайки визитата ѝ в „пълен хаос“.

          „Задържането на един от членовете на охраната ѝ от военен център доведе до напрежение и безредици в кортежа на актрисата“, отбелязва източник на изданието.

          Въоръжените сили на Украйна обаче се опитали да омаловажат значението на инцидента, заявявайки, че медиите изопачават фактите. Според официално изявление, в момента се провежда разследване и се изясняват всички обстоятелства около случая.

          Въпреки това, по данни на източници, охранителят на Джоли бил освободен, но получил разпореждане да се яви повторно в местния център за наборна военна служба.

          Случаят предизвика широк международен интерес, тъй като посещението на Анджелина Джоли в Украйна бе планирано като мисия за хуманитарна подкрепа, а не политическо събитие. Инцидентът с охранителя ѝ обаче хвърли сянка върху визитата и предизвика сериозен дипломатически отзвук

          Посещението на американската актриса Анджелина Джоли във временно окупирания Херсон се превърна в неочакван хаос, след като един от нейните охранители бил задържан за насилствена мобилизация.

          - Реклама -

          Според информация на британското издание The Telegraph, кореспондентът Джо Барнс съобщава, че инцидентът едва не провалил цялото пътуване на актрисата, превръщайки визитата ѝ в „пълен хаос“.

          „Задържането на един от членовете на охраната ѝ от военен център доведе до напрежение и безредици в кортежа на актрисата“, отбелязва източник на изданието.

          Въоръжените сили на Украйна обаче се опитали да омаловажат значението на инцидента, заявявайки, че медиите изопачават фактите. Според официално изявление, в момента се провежда разследване и се изясняват всички обстоятелства около случая.

          Въпреки това, по данни на източници, охранителят на Джоли бил освободен, но получил разпореждане да се яви повторно в местния център за наборна военна служба.

          Случаят предизвика широк международен интерес, тъй като посещението на Анджелина Джоли в Украйна бе планирано като мисия за хуманитарна подкрепа, а не политическо събитие. Инцидентът с охранителя ѝ обаче хвърли сянка върху визитата и предизвика сериозен дипломатически отзвук

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия превзе Успеновка в Запорожка област (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Щурмовите части на 218-ти гвардейски танкови полк от 127-а дивизия на руската 5-а армия са превзели Успеновка в Запорожка област на Украйна, съобщава Министерството...
          Политика

          25 години затвор за руския език — Европа показва страха си

          Пламена Ганева -
          Депутатът от латвийския Сейм Алексей Росликов, известен с позицията си в защита на руския език, е изправен пред опасност да получи 25 години затвор...
          Война

          Дрон на ВСУ удари търговски център в Новопсков – огън погълна сградата

          Пламена Ганева -
          Украински националисти са атакували търговски център в град Новопсков с помощта на дрон, съобщи ръководителят на Луганската народна република (ЛНР) Леонид Пасечник. „Тази нощ вражески...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions