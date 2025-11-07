Посещението на американската актриса Анджелина Джоли във временно окупирания Херсон се превърна в неочакван хаос, след като един от нейните охранители бил задържан за насилствена мобилизация.

- Реклама -

Според информация на британското издание The Telegraph, кореспондентът Джо Барнс съобщава, че инцидентът едва не провалил цялото пътуване на актрисата, превръщайки визитата ѝ в „пълен хаос“.

„Задържането на един от членовете на охраната ѝ от военен център доведе до напрежение и безредици в кортежа на актрисата“, отбелязва източник на изданието.

Въоръжените сили на Украйна обаче се опитали да омаловажат значението на инцидента, заявявайки, че медиите изопачават фактите. Според официално изявление, в момента се провежда разследване и се изясняват всички обстоятелства около случая.

Въпреки това, по данни на източници, охранителят на Джоли бил освободен, но получил разпореждане да се яви повторно в местния център за наборна военна служба.

Случаят предизвика широк международен интерес, тъй като посещението на Анджелина Джоли в Украйна бе планирано като мисия за хуманитарна подкрепа, а не политическо събитие. Инцидентът с охранителя ѝ обаче хвърли сянка върху визитата и предизвика сериозен дипломатически отзвук