НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Хърватия се топи: 10% по-малко хора за 20 години

          0
          8
          Снимка: StudyCroatian.com
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Хърватия е сред страните в Европа, които най-силно усещат демографския срив — населението ѝ е намаляло с близо 10% през последните две десетилетия. В някои окръзи днес живее по-малко от една пета от предишните жители, а над 22% от населението е на възраст над 65 години.

          - Реклама -

          Тревожните данни съобщи Желька Йошич, държавен секретар в Министерството на демографията и имиграцията на Република Хърватия.

          „Демографските политики, които ще бъдат изготвени, трябва да вземат предвид както младите, така и възрастните хора. Затова междупоколенческите политики имат изключително значение за развитието на Хърватия,“ подчерта Йошич.

          Министерството работи съвместно с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по проект, насочен към демографското възраждане на страната.

          Проектът „Изграждане на стратегическа, законодателна и институционална рамка за демографското възраждане на Хърватия“, финансиран от ЕК, цели създаването на многостепенна система за управление на демографските процеси.

          Тя ще осигури на политиците инструменти за вземане на решения, основани на факти, и ще подпомогне разработването на ефективни мерки за демографско възстановяване.

          Освен законодателната рамка, проектът предвижда институционален и стратегически механизъм, който ще обедини националното, регионалното и местното ниво в обща система за планиране. Така всеки окръг и община ще могат да прилагат собствени мерки, съобразени с местните нужди.

          „Ще направим оценка на действащите закони, институции, стратегии и координационни механизми, свързани с демографската политика, и ще посочим областите, където могат да бъдат подобрени или реформирани,“ заяви Дороте Ален-Дюпре, ръководителка в ОИСР.

          Проектът има за цел да подпомогне регионалното развитие, укрепването на териториалната привлекателност и подобряването на качеството на живот в страната, като резултатите се очакват в рамките на две години.

          Хърватия е сред страните в Европа, които най-силно усещат демографския срив — населението ѝ е намаляло с близо 10% през последните две десетилетия. В някои окръзи днес живее по-малко от една пета от предишните жители, а над 22% от населението е на възраст над 65 години.

          - Реклама -

          Тревожните данни съобщи Желька Йошич, държавен секретар в Министерството на демографията и имиграцията на Република Хърватия.

          „Демографските политики, които ще бъдат изготвени, трябва да вземат предвид както младите, така и възрастните хора. Затова междупоколенческите политики имат изключително значение за развитието на Хърватия,“ подчерта Йошич.

          Министерството работи съвместно с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по проект, насочен към демографското възраждане на страната.

          Проектът „Изграждане на стратегическа, законодателна и институционална рамка за демографското възраждане на Хърватия“, финансиран от ЕК, цели създаването на многостепенна система за управление на демографските процеси.

          Тя ще осигури на политиците инструменти за вземане на решения, основани на факти, и ще подпомогне разработването на ефективни мерки за демографско възстановяване.

          Освен законодателната рамка, проектът предвижда институционален и стратегически механизъм, който ще обедини националното, регионалното и местното ниво в обща система за планиране. Така всеки окръг и община ще могат да прилагат собствени мерки, съобразени с местните нужди.

          „Ще направим оценка на действащите закони, институции, стратегии и координационни механизми, свързани с демографската политика, и ще посочим областите, където могат да бъдат подобрени или реформирани,“ заяви Дороте Ален-Дюпре, ръководителка в ОИСР.

          Проектът има за цел да подпомогне регионалното развитие, укрепването на териториалната привлекателност и подобряването на качеството на живот в страната, като резултатите се очакват в рамките на две години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руснаците унищожават цели роти на ВСУ при Покровск

          Иван Христов -
          Руските войски унищожават цели роти на Въоръжените сили на Украйна при Покровск, заяви украинският военнопленник Николай Парибус във видеоклип, публикуван от Министерството на отбраната...
          Война

          Лаврик: Уверено прочистваме Купянск от ВСУ

          Пламена Ганева -
          Операцията по освобождаването и прочистването на Купянск навлиза в решителна фаза. Командирът на щурмовия отряд от 121-ви мотострелкови полк с позивна „Лаврик“ сподели подробности...
          Политика

          От последните минути: Зеленски обяви, че е говорил с Желязков

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков, в публикация в своята страница във Фейсбук. „Проведох...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions