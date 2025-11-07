Хърватия се топи: 10% по-малко хора за 20 години

Хърватия е сред страните в Европа, които най-силно усещат демографския срив — населението ѝ е намаляло с близо 10% през последните две десетилетия. В някои окръзи днес живее по-малко от една пета от предишните жители, а над 22% от населението е на възраст над 65 години.
- Реклама -
Тревожните данни съобщи Желька Йошич, държавен секретар в Министерството на демографията и имиграцията на Република Хърватия.
Министерството работи съвместно с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по проект, насочен към демографското възраждане на страната.
Проектът „Изграждане на стратегическа, законодателна и институционална рамка за демографското възраждане на Хърватия“, финансиран от ЕК, цели създаването на многостепенна система за управление на демографските процеси.
Тя ще осигури на политиците инструменти за вземане на решения, основани на факти, и ще подпомогне разработването на ефективни мерки за демографско възстановяване.
Освен законодателната рамка, проектът предвижда институционален и стратегически механизъм, който ще обедини националното, регионалното и местното ниво в обща система за планиране. Така всеки окръг и община ще могат да прилагат собствени мерки, съобразени с местните нужди.
Проектът има за цел да подпомогне регионалното развитие, укрепването на териториалната привлекателност и подобряването на качеството на живот в страната, като резултатите се очакват в рамките на две години.
Хърватия е сред страните в Европа, които най-силно усещат демографския срив — населението ѝ е намаляло с близо 10% през последните две десетилетия. В някои окръзи днес живее по-малко от една пета от предишните жители, а над 22% от населението е на възраст над 65 години.
- Реклама -
Тревожните данни съобщи Желька Йошич, държавен секретар в Министерството на демографията и имиграцията на Република Хърватия.
Министерството работи съвместно с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по проект, насочен към демографското възраждане на страната.
Проектът „Изграждане на стратегическа, законодателна и институционална рамка за демографското възраждане на Хърватия“, финансиран от ЕК, цели създаването на многостепенна система за управление на демографските процеси.
Тя ще осигури на политиците инструменти за вземане на решения, основани на факти, и ще подпомогне разработването на ефективни мерки за демографско възстановяване.
Освен законодателната рамка, проектът предвижда институционален и стратегически механизъм, който ще обедини националното, регионалното и местното ниво в обща система за планиране. Така всеки окръг и община ще могат да прилагат собствени мерки, съобразени с местните нужди.
Проектът има за цел да подпомогне регионалното развитие, укрепването на териториалната привлекателност и подобряването на качеството на живот в страната, като резултатите се очакват в рамките на две години.