Хулио Веласкес: Ако оставим пространство на Питас и Годой, ще имаме проблеми

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди утрешното издание на Вечното дерби между „сините“ и ЦСКА. Срещата на Националния стадион стартира в 15 часа и се очаква да бъде солидно посетена от привърженици на двата столични гранда.

Относно кадровите си проблеми, испанският специалист разкри: „Със сигурност Фабиен отпада за тази среща. Сула върви добре тази седмица. В началото се наложи да възстанови добре, след това имаше различен подход. Във вчерашния ден взе участие в тренировката. Отделно беше с по-ниско натоварване, след това направи допълнителна работа. В следствие на което по-късно днес ще видим как ще процедираме с него. Имаме 1-2 футболисти с умора, но не става въпрос за контузия. Ще анализираме тяхното състояние и ще вземем решение“, започна наставникът на „сините“ и продължи по адрес на противника:

„Фокусът е върху това как цялостно изглежда отборът на ЦСКА. Винаги се обръщат детайли и на индивидуалностите. Говорим за отбор, който има сериозен потенциал и да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно сме, че имат сериозни играчи в предни позиции. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни и по-постоянни са. Имат футболисти като Годой и Питас, на които ако оставиш пространство, ще имаш проблеми. Изключително голямо значение ще отдадем върху това, което правим ние на терена. Имам пълно доверие на играчите. Да се опитаме да изглеждаме по начин, по който да покажем силните си страни. Наясно съм със стартовите 11“.

Той беше върнат и към предишния мач, завършил при 2:2, в който Левски стигна до точката с два късни гола: „Единственото, по което си приличат двата мача, са отборите в тях и емоциите, които предизвикват у феновете. Не трябва да забравяме, че в даден мач голямо значение има профилът на играчите и това как си взаимодействат. Различни футболисти, различни треньори, в нашия отбор също имаме промяна в състава. Различни са моментите в сезона. Това, което бих искал да е различно, е положителен резултат в наша полза“.

„Моят фокус е върху футболната среща утре. Интерес от Русия, Испания, Танзания, няма грам енергия да вложа да мисля за това. Дано има интерес към наши футболисти, но фокусът е друг предвид клуба, който представяме всички тук в Левски. При цялото ми уважение, не виждам никакъв смисъл да говоря сега за трансфери“, коментира той слуховете за интерес към играчи на Левски от Русия.

„Това наистина е така – тренираме по същия начин, тренираме много добре. Трябва да сме осъзнати, отвъд пламъка в очите. Да сме достатъчно свежи, за да извършим нещата по най-добрия начин. И отвъд емоционалното състояние, трябва да останем балансирани. По един и същ начин гледам и на младите, и на опитните футболисти. Не обръщам внимание на възрастта, търся баланс в отбора. Интересува ме да играят най-добрите футболисти“, каза още Веласкес и поясни за бюджета на ЦСКА:

„Не съм казал, че е по-голям бюджетът на противника, а че е голям. Няма място за сравнения. Представяме изключително голям клуб, наше задължение и отговорност е да сме така всеки ден. Да се представяме на нивото, което изисква емблемата от нас. Не само в мача с ЦСКА, а във всеки един двубой. Имам огромен респект към противника“.

„Всички тренировки няма как да гледат, там е ключът обаче. Както съм казвал вече, наистина имаме голямо доверие във всички футболисти, но не го казвам, за да го призная пред вас. Това го показваме и на терена. Почти всички имат достатъчно игрови минути, но не е нещо нормално и обичайно. Абсолютно всички са на разположение, за да вземат участие. Има ситуации, в които не е така. Доброто състояние ни дава тази широчина, да изберем най-добрите за всяка отделна среща“.

Той се обърна и към феновете на „сините“, които изкупиха билетите за дербито: „Благодаря на феновете за подкрепата от цялото си сърце. За мен това, което е важно, е, че ще има много хора на стадиона, но изключително важно е за мен подкрепата на публиката при гостувания. Също така и на мачове на лошо време – невероятни са нашите фенове. Това изисква от нас да сме още по-отговорни и да се вложим максимално за тях“, завърши Хулио Веласкес.