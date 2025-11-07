НА ЖИВО
          Икономическа полиция в борба с фалшивите билети на Левски – ЦСКА

          Входовете на Национален стадион ще бъдат отворени в 13:00 часа 

          Снимка: БГНЕС
          Във връзка с големия интерес към двубоя между „Левски“ и „ЦСКА-София“ в събота, 8 ноември, са предприети всички мерки на трибуните на Национален стадион „Васил Левски“ да не бъдат допускани зрители без билети или с фалшиви такива.

          На работна среща между СДВР и представители на двата клуба беше уточнен пропускателният режим за двубоя на Националния стадион. На изградените контролни пунктове в района на спортното съоръжение представители на полицията ще извършват щателна проверка на всички привърженици, като лица без билет за срещата няма да бъдат допускани до входовете.

          Представители на икономическа полиция и Eventim ще следят стриктно за автентичността на входните талони, като привърженици с фалшиви билети няма да бъдат допускани. СДВР ще предприеме необходимите мерки срещу лица, разпространяващи или предоставящи фалшиви билети за двубоя.

          Входовете на Национален стадион „Васил Левски“ ще бъдат отворени в 13:00 часа 

