НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          „Искандер-М“ порази разположение на полк за безпилотни системи на ВСУ (ВИДЕО)

          0
          12
          Удар с Искандер
          Удар с Искандер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Екип на руски оперативно-тактически ракетен комплекс (ОТРК) „Искандер-М“ е нанесъл удар по район на съсредоточаване на украински полк за безпилотни системи в Донецка област, съобщават от Министерството на отбраната на Руската федерация, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          Видеоклип, публикуван от ведомството, показва, че целта е бил личен състав, оръжия и военна техника на 411-и отделен полк за безпилотни системи на украинските въоръжени сили близо до село Варваровка на Краматорско-Дружовско направление.

          „След допълнително разузнаване на целта, операторите на руския разузнавателен безпилотен летателен апарат решиха да нанесат удар с тактическата ракетна система „Искандер-М“, гласи коментарът.

          Екип на руски оперативно-тактически ракетен комплекс (ОТРК) „Искандер-М“ е нанесъл удар по район на съсредоточаване на украински полк за безпилотни системи в Донецка област, съобщават от Министерството на отбраната на Руската федерация, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          Видеоклип, публикуван от ведомството, показва, че целта е бил личен състав, оръжия и военна техника на 411-и отделен полк за безпилотни системи на украинските въоръжени сили близо до село Варваровка на Краматорско-Дружовско направление.

          „След допълнително разузнаване на целта, операторите на руския разузнавателен безпилотен летателен апарат решиха да нанесат удар с тактическата ракетна система „Искандер-М“, гласи коментарът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Зеленски: Русия загуби 25 хиляди бойци при удари от украински дронове през октомври

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че само през октомври Русия е загубила 25 000 души личен състав поради действията на украинските дронове –...
          Война

          Зеленски: Превземането на Покровск може да отсрочи засилването на санкциите срещу Русия

          Иван Христов -
          Превземането на Покровск от Русия може да забави затягането на санкциите срещу нея. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от „Страна“. Путин би...
          Война

          ZDF: Украинският спецназ не може да обърне ситуацията в Покровск, битката върви към своя край

          Иван Христов -
          Битката за Покровск и Мирноград може скоро да навлезе в последната си фаза, тъй като руските войски са напреднали още по-навътре в града, съобщава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions