„Искандер-М“ порази разположение на полк за безпилотни системи на ВСУ (ВИДЕО)

Екип на руски оперативно-тактически ракетен комплекс (ОТРК) „Искандер-М“ е нанесъл удар по район на съсредоточаване на украински полк за безпилотни системи в Донецка област, съобщават от Министерството на отбраната на Руската федерация, предава РИА Новости.

- Реклама -

Видеоклип, публикуван от ведомството, показва, че целта е бил личен състав, оръжия и военна техника на 411-и отделен полк за безпилотни системи на украинските въоръжени сили близо до село Варваровка на Краматорско-Дружовско направление.

„След допълнително разузнаване на целта, операторите на руския разузнавателен безпилотен летателен апарат решиха да нанесат удар с тактическата ракетна система „Искандер-М“, гласи коментарът.