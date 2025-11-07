НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Кола с мигранти падна в езеро в Бургаско след гонка, има много загинали

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Шестима мигранти са загинали, след като автомобилът, в който са пътували, се е преобърнал и паднал в езерото Вая край Бургас. Инцидентът е станал след продължително полицейско преследване, съобщиха от МВР.

          Шофьорът на колата — румънски гражданин — е оцелял и е задържан за разпит. Трима от мигрантите са тежко ранени и са откарани в областната болница в Бургас.

          Според първоначалната информация, преследването е започнало след град Китен, когато джип на Гранична полиция е опитал да спре автомобила с нелегални мигранти. Колата е поела по вътрешен маршрут през селата Ясна поляна и Росен, за да избегне основните контролни пунктове.

          Когато превозното средство достигнало до входа на Бургас, в района на КПП „Пода“, то удря друг автомобил и навлиза в града. Преследването е продължило по булевард „Тодор Александров“, а малко преди моста „Владимир Павлов“ колата се преобръща след поставена полицейска лента за принудително спиране и пада в езерото Вая.

          От общо деветима мигранти, шестима са загинали на място, трима са сериозно пострадали, а шофьорът е жив и в ареста.

          На мястото на трагедията се извършва оглед от следствено-оперативна група, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.

          - Реклама -

          Икономика

          Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност

          Владимир Висоцки -
          Енергийната сигурност в региона и възможностите за засилване на сътрудничеството в тази област обсъдиха министър-председателят Росен Желязков и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Двамата...
          Политика

          Радостин Василев: Ще сезираме САЩ, че Борисов е откраднал няколко милиарда

          Златина Петкова -
          "Ще сезираме САЩ, че Борисов е откраднал няколко милиарда." Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Политика

          От последните минути: Зеленски обяви, че е говорил с Желязков

          Никола Павлов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с премиера на България Росен Желязков, в публикация в своята страница във Фейсбук. „Проведох...

