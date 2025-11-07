ИЗВЪНРЕДНО: Кола с мигранти падна в езеро в Бургаско след гонка, има много загинали

Шестима мигранти са загинали, след като автомобилът, в който са пътували, се е преобърнал и паднал в езерото Вая край Бургас. Инцидентът е станал след продължително полицейско преследване, съобщиха от МВР.

Шофьорът на колата — румънски гражданин — е оцелял и е задържан за разпит. Трима от мигрантите са тежко ранени и са откарани в областната болница в Бургас.

Според първоначалната информация, преследването е започнало след град Китен, когато джип на Гранична полиция е опитал да спре автомобила с нелегални мигранти. Колата е поела по вътрешен маршрут през селата Ясна поляна и Росен, за да избегне основните контролни пунктове.

Когато превозното средство достигнало до входа на Бургас, в района на КПП „Пода“, то удря друг автомобил и навлиза в града. Преследването е продължило по булевард „Тодор Александров“, а малко преди моста „Владимир Павлов“ колата се преобръща след поставена полицейска лента за принудително спиране и пада в езерото Вая.

От общо деветима мигранти, шестима са загинали на място, трима са сериозно пострадали, а шофьорът е жив и в ареста.

На мястото на трагедията се извършва оглед от следствено-оперативна група, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.