      петък, 07.11.25
          Война

          Юлиан Рьопке: Русия проникна в голям укрепрайон на ВСУ при Гуляйполе

          Гуляйполско направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Руснаците са проникнали в основен укрепен район на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в сектора Гуляйполе – Успеновския плацдарм. Според военния наблюдател на BILD Юлиан Рьопке, руснаците са превзели самото село Успеновка, отваряйки пътя към Гуляйполе от север. Той е публикувал кадри от селото.

          Руското министерство на отбраната също обяви превземането на „една от ключовите и най-укрепени вражески отбранителни точки на левия бряг на река Янчур“, твърдейки също, че Успеновка е превзета. Уточнява се, че селото е второто по големина в района на Гуляйполе и е от стратегическо значение.

          Украйна не е потвърдила загубата на Успеновка. Междувременно на картата на DeepState „сивата зона“ около Успеновка се е разширила – по линията от Сладкое до Новоуспеновско. Освен това се е появил „джоб“ между Новий и Новоуспеновка, обграден от почти всички страни от спорна територия.

          Война

          Полша обяви най-голямата в своята история всеобща военна подготовка

          Иван Христов -
          Полша обяви най-голямата в своята история всеобща военна подготовка, съобщава TVP. Тя ще започне през следващите седмици и ще обхване всички възрастови групи, от ученици...
          Война

          Зеленски: Русия загуби 25 хиляди бойци при удари от украински дронове през октомври

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че само през октомври Русия е загубила 25 000 души личен състав поради действията на украинските дронове –...
          Война

          „Искандер-М" порази разположение на полк за безпилотни системи на ВСУ (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Екип на руски оперативно-тактически ракетен комплекс (ОТРК) „Искандер-М“ е нанесъл удар по район на съсредоточаване на украински полк за безпилотни системи в Донецка област,...

