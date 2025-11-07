Руснаците са проникнали в основен укрепен район на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в сектора Гуляйполе – Успеновския плацдарм. Според военния наблюдател на BILD Юлиан Рьопке, руснаците са превзели самото село Успеновка, отваряйки пътя към Гуляйполе от север. Той е публикувал кадри от селото.

Руското министерство на отбраната също обяви превземането на „една от ключовите и най-укрепени вражески отбранителни точки на левия бряг на река Янчур“, твърдейки също, че Успеновка е превзета. Уточнява се, че селото е второто по големина в района на Гуляйполе и е от стратегическо значение.

Украйна не е потвърдила загубата на Успеновка. Междувременно на картата на DeepState „сивата зона“ около Успеновка се е разширила – по линията от Сладкое до Новоуспеновско. Освен това се е появил „джоб“ между Новий и Новоуспеновка, обграден от почти всички страни от спорна територия.