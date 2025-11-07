НА ЖИВО
          Юлиан Рьопке: Руската армия достигна най-северните точки на Покровск, няма никакво контранастъпление на ВСУ

          Руската армия в Покровск
          Руската армия в Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В сряда руската армия е достигнала най-северозападната, североизточната и северната точки на град Покровск, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке в съобщение в социалната мрежа X.

          Според неговите наблюдения, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в момента са само в отбранителна позиция.

          „Защо никое геолокационно наблюдение в Покровск или околностите му не показва, че се провежда някаква успешна украинска контраофанзивна операция някъде близо до града? Не. Издигането на знаме върху сграда, която никога не е била под руски контрол, не е успешна контраофанзивна операция“, пише Рьопке.

          Припомняме, че Генералният щаб на ВСУ съобщи, че провеждат „операции по блокиране на противника“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Високопоставен генерал от НАТО: Русия може да нанесе удар по Алианса още утре

          Иван Христов -
          Русия би могла да предприеме ограничена атака срещу НАТО „още утре“, ако реши, а много по-голяма до 2029 г., тъй като Москва активно се...
          Война

          Дрон на ВСУ удари търговски център в Новопсков – огън погълна сградата

          Пламена Ганева -
          Украински националисти са атакували търговски център в град Новопсков с помощта на дрон, съобщи ръководителят на Луганската народна република (ЛНР) Леонид Пасечник. „Тази нощ вражески...
          Война

          След битката за Покровск: Изравняване на фронта в Донбас и настъпление срещу Константиновка

          Иван Христов -
          Според оценките на военни наблюдатели, изправянето на фронтовата линия между армиите на Русия и Украйна в Донбас вероятно ще започне веднага след превземането на...

