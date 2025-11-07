В сряда руската армия е достигнала най-северозападната, североизточната и северната точки на град Покровск, съобщава военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке в съобщение в социалната мрежа X.

Според неговите наблюдения, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в момента са само в отбранителна позиция.

„Защо никое геолокационно наблюдение в Покровск или околностите му не показва, че се провежда някаква успешна украинска контраофанзивна операция някъде близо до града? Не. Издигането на знаме върху сграда, която никога не е била под руски контрол, не е успешна контраофанзивна операция“, пише Рьопке.

Припомняме, че Генералният щаб на ВСУ съобщи, че провеждат „операции по блокиране на противника“.