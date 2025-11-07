Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке се усъмни в съобщенията, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са разчистили центъра на Покровск от руснаците.

В сряда 425-ти полк „Скала“ публикува видеоклип на издигането на украинското знаме в района.

Рьопке обаче пише, че руснаците никога не са държали центъра и следователно се съмнява, че ВСУ са го разчистили.

„Центърът на Покровск беше – и най-вероятно остава – под украински контрол. Руснаците никога не са влизали в района, за да извършват операция по издигане на знаме. Украинците никога не са публикували видеоклипове на удари срещу руснаци в района“, коментира Рьопке.