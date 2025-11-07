НА ЖИВО
          Как ще изглеждат българските евромонети? (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Българската народна банка (БНБ) обяви, че е създала информационни видеоматериали, които ще запознаят обществото с дизайна на евромонетите с българска национална страна. Новите монети ще влязат в обращение на 1 януари 2026 г., съобщиха от институцията на своя уебсайт.

          Продажбата на стартовите комплекти с евромонети ще започне на 1 декември 2025 г. Разпространението им ще се извършва по следния ред:

          • БНБ ще продава комплекти само на физически лица;
          • „Български пощи“ ЕАД също ще ги предлагат единствено на физически лица;
          • банките ще имат право да продават комплекти както на физически лица, така и на търговци.

          Определените цени са:

          • 20 лева за комплект, предназначен за физически лица;
          • 200 лева за комплект за юридически лица.

          Подробности относно съдържанието, условията и реда за продажба на стартовите комплекти са разписани в Наредба № 46 от 31 юли 2025 г. за първоначалното зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти, уточняват от БНБ.

          Освен това Централната банка организира обучения за разпознаване на евробанкноти и евромонети по стандартите на Европейската централна банка. В тях участват представители на Асоциацията на банките в България, „Български пощи“ ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините.

          Обученията са насочени към служители, които ще бъдат обучители в своите организации, за да могат впоследствие да предават знанията си на останалите колеги, посочват още от БНБ.

