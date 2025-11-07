Как ще изглеждат българските евромонети? (ВИДЕО)

Българската народна банка (БНБ) обяви, че е създала информационни видеоматериали, които ще запознаят обществото с дизайна на евромонетите с българска национална страна. Новите монети ще влязат в обращение на 1 януари 2026 г., съобщиха от институцията на своя уебсайт.
- Реклама -
Продажбата на стартовите комплекти с евромонетище започне на 1 декември 2025 г. Разпространението им ще се извършва по следния ред:
БНБ ще продава комплекти само на физически лица;
„Български пощи“ ЕАД също ще ги предлагат единствено на физически лица;
банките ще имат право да продават комплекти както на физически лица, така и на търговци.
Определените цени са:
20 лева за комплект, предназначен за физически лица;
200 лева за комплект за юридически лица.
Подробности относно съдържанието, условията и реда за продажба на стартовите комплекти са разписани в Наредба № 46 от 31 юли 2025 г. за първоначалното зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти, уточняват от БНБ.
Освен това Централната банка организира обучения за разпознаване на евробанкноти и евромонети по стандартите на Европейската централна банка. В тях участват представители на Асоциацията на банките в България, „Български пощи“ ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините.
Обученията са насочени към служители, които ще бъдат обучители в своите организации, за да могат впоследствие да предават знанията си на останалите колеги, посочват още от БНБ.
Българската народна банка (БНБ) обяви, че е създала информационни видеоматериали, които ще запознаят обществото с дизайна на евромонетите с българска национална страна. Новите монети ще влязат в обращение на 1 януари 2026 г., съобщиха от институцията на своя уебсайт.
- Реклама -
Продажбата на стартовите комплекти с евромонетище започне на 1 декември 2025 г. Разпространението им ще се извършва по следния ред:
БНБ ще продава комплекти само на физически лица;
„Български пощи“ ЕАД също ще ги предлагат единствено на физически лица;
банките ще имат право да продават комплекти както на физически лица, така и на търговци.
Определените цени са:
20 лева за комплект, предназначен за физически лица;
200 лева за комплект за юридически лица.
Подробности относно съдържанието, условията и реда за продажба на стартовите комплекти са разписани в Наредба № 46 от 31 юли 2025 г. за първоначалното зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти, уточняват от БНБ.
Освен това Централната банка организира обучения за разпознаване на евробанкноти и евромонети по стандартите на Европейската централна банка. В тях участват представители на Асоциацията на банките в България, „Български пощи“ ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините.
Обученията са насочени към служители, които ще бъдат обучители в своите организации, за да могат впоследствие да предават знанията си на останалите колеги, посочват още от БНБ.