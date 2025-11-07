Какво се случи в Лигата на Конференциите?

Германският Майнц победи представителя на Италия Фиорентина в една от най-интересните срещи от третия кръг на Лигата на Конференциите. По същото време испанският Райо Валекано постигна драматичен обрат над Лех Познан и спечели с 3:2

Всички резултати:

АЕК Атина – Шамрок 1:1

АЕК Ларнака – Абърдийн 0:0

НОА – Сигма Оломуц 1:2

КУПС – Слован Братислава 3:1

Майнц – Фиорентина 2:1

Целие – Легия Варшава 2:1

Самсунспор – Хамрун 3:0

Шахтоьр Донецк – Брейдаблик 2:0

Спарта Прага – Раков 0:0

Хекен – Страсбург 1:2

Кристъл Палас – АЗ Алкмаар 3:1

Динамо Киев – Жрински Мостар 6:0

Шкендия – Ягелония 1:1

Лозана – Омония 1:1

Линкълн – Риека 1:1

Рапид Виена – Университатя Крайова 0:1

Райо Валекано – Лех Познан 3:2

Шелбърн – Дрита 0:1