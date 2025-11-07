НА ЖИВО
          Какво се случи в Лигата на Конференциите?

          Германският Майнц победи представителя на Италия Фиорентина в една от най-интересните срещи от третия кръг на Лигата на Конференциите. По същото време испанският Райо Валекано постигна драматичен обрат над Лех Познан и спечели с 3:2

          Всички резултати:

          АЕК Атина – Шамрок 1:1

          АЕК Ларнака – Абърдийн 0:0

          НОА – Сигма Оломуц 1:2

          КУПС – Слован Братислава 3:1

          Майнц – Фиорентина 2:1

          Целие – Легия Варшава 2:1

          Самсунспор – Хамрун 3:0

          Шахтоьр Донецк – Брейдаблик 2:0

          Спарта Прага – Раков 0:0

          Хекен – Страсбург 1:2

          Кристъл Палас – АЗ Алкмаар 3:1

          Динамо Киев – Жрински Мостар 6:0

          Шкендия – Ягелония 1:1

          Лозана – Омония 1:1

          Линкълн – Риека 1:1

          Рапид Виена – Университатя Крайова 0:1

          Райо Валекано – Лех Познан 3:2

          Шелбърн – Дрита 0:1

          Футбол

          Николай Минчев -

          Николай Минчев -
          В четвъртък вечер се изиграха редица срещу от четвъртия кръг на груповата фаза в Лига Европа. Българският шампион Лудогорец допусна трето поредно поражение в...
          Футбол

          Николай Минчев -

          Николай Минчев -
          Отборът на Лудогорец претърпя ново разочарование в Лига Европа, след като отстъпи с 1:3 като гост на Ференцварош в мач от четвъртия кръг на...
          Спорт

          Станимир Бакалов -

          Станимир Бакалов -
          Щурм (Грац) и Нотингам Форест завършиха наравно 0:0 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. По този начин и двата тима останаха с...

