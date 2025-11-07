Какво се случи в Лигата на Конференциите?

Германският Майнц победи представителя на Италия Фиорентина в една от най-интересните срещи от третия кръг на Лигата на Конференциите. По същото време испанският Райо Валекано постигна драматичен обрат над Лех Познан и спечели с 3:2
Всички резултати:
АЕК Атина – Шамрок 1:1
АЕК Ларнака – Абърдийн 0:0
НОА – Сигма Оломуц 1:2
КУПС – Слован Братислава 3:1
Майнц – Фиорентина 2:1
Целие – Легия Варшава 2:1
Самсунспор – Хамрун 3:0
Шахтоьр Донецк – Брейдаблик 2:0
Спарта Прага – Раков 0:0
Хекен – Страсбург 1:2
Кристъл Палас – АЗ Алкмаар 3:1
Динамо Киев – Жрински Мостар 6:0
Шкендия – Ягелония 1:1
Лозана – Омония 1:1
Линкълн – Риека 1:1
Рапид Виена – Университатя Крайова 0:1
Райо Валекано – Лех Познан 3:2
Шелбърн – Дрита 0:1