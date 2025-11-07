„Камп Ноу“ отвори врати за Барселона след близо 900 дни

23 000 фенове имаха възможността да са сред първите, които се докосват до чисто новия стадион „Камп Ноу“. В петък Барселона проведе открита тренировка на съоръжението, а целта беше организаторите да тестват най-различни системи на арената.

Клубът не е играл на стадиона от 2023 г., след което се премести на Олимпийския стадион в града, за да може да се извърши реконструкция на арената срещу 1,5 милиарда евро.

Президентът Жоан Лапорта заяви, че планът е първият мач на стадиона да е срещу Атлетик Билбао на 22 ноември или седмица по-късно, когато отборът е домакин на Алавес на 29 ноември. Това ще съвпадне със 126-ата годишнина на клуба.

В момента Барса има лиценз за стадиона само за 25 991 души, който беше издаден през октомври, но ще изчака, докато може да посрещне повече фенове.