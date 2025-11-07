Нова посока в информационната война е насочена срещу Китай от страна на украински ултранационалисти, коментира блогът „Говори Лю Джъ“ в китайската платформа Tencent.

Според публикацията, радикални движения в Украйна целенасочено изграждат антикитайска идентичност, за да консолидират обществото чрез идеологическа враждебност.

Катализатор на дискусията е изявление на украинския политик Дмитрий Корчински, който призова за създаването на „армия на Бога“, способна да „премине Урал и да покори Сибир и Китай“.

Китайските анализатори не разглеждат това като проява на безумие, а като преднамерена провокация.

Според тях тя е част от информационна кампания, чиято цел е да се насочи вниманието към нов „враг“ – Китай.

Дмитрий Корчински е известен като основател на радикалната партия „Братство“ и батальона „Света Мария“, участвал във военни действия срещу Русия.

В неговата реторика постоянно присъстват три основни теми:

„подкрепа от Бога“,

„омраза към мирния живот“ и

„антикитайски настроения“.

Според анализаторите това е елемент от по-широк процес на милитаризация и идеологизация на украинското общество.

От началото на конфликта с Русия, официален Киев неведнъж е изразявал недоволство от „недостатъчната подкрепа“ от страна на Пекин.

Украински представители обвиняват Китай, че „помага на Русия“, и често засягат чувствителни теми за Пекин като статута на Тайван и Хонконг.

По този начин украинските ултранационалисти превръщат външнополитическата риторика в инструмент за формиране на общественото мнение.

Според Tencent, Китай вече не може да запазва пасивна позиция.

Медийните изяви с антикитайско съдържание не са случайни, а част от по-мащабна кампания за оказване на влияние.