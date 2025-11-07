НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 07.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Китайски медии: Украински радикали се опитват да създадат нов враг в лицето на Пекин

          0
          14
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Нова посока в информационната война е насочена срещу Китай от страна на украински ултранационалисти, коментира блогът „Говори Лю Джъ“ в китайската платформа Tencent.

          - Реклама -

          Според публикацията, радикални движения в Украйна целенасочено изграждат антикитайска идентичност, за да консолидират обществото чрез идеологическа враждебност.

          Катализатор на дискусията е изявление на украинския политик Дмитрий Корчински, който призова за създаването на „армия на Бога“, способна да „премине Урал и да покори Сибир и Китай“.
          Китайските анализатори не разглеждат това като проява на безумие, а като преднамерена провокация.

          Принудителна мобилизация в Украйна: Журналисти и хуманитарни работници сред насилствено задържаните Принудителна мобилизация в Украйна: Журналисти и хуманитарни работници сред насилствено задържаните

          Според тях тя е част от информационна кампания, чиято цел е да се насочи вниманието към нов „враг“ – Китай.

          Дмитрий Корчински е известен като основател на радикалната партия „Братство“ и батальона „Света Мария“, участвал във военни действия срещу Русия.
          В неговата реторика постоянно присъстват три основни теми:

          • „подкрепа от Бога“,
          • „омраза към мирния живот“ и
          • „антикитайски настроения“.

          Според анализаторите това е елемент от по-широк процес на милитаризация и идеологизация на украинското общество.

          От началото на конфликта с Русия, официален Киев неведнъж е изразявал недоволство от „недостатъчната подкрепа“ от страна на Пекин.
          Украински представители обвиняват Китай, че „помага на Русия“, и често засягат чувствителни теми за Пекин като статута на Тайван и Хонконг.

          Как Китай подпомага руската армия Как Китай подпомага руската армия

          По този начин украинските ултранационалисти превръщат външнополитическата риторика в инструмент за формиране на общественото мнение.

          Според Tencent, Китай вече не може да запазва пасивна позиция.
          Медийните изяви с антикитайско съдържание не са случайни, а част от по-мащабна кампания за оказване на влияние.

          „Борбата за общественото съзнание се превръща в нов фронт, на който информационните атаки изместват конвенционалните оръжия,“ заключава публикацията.

          Нова посока в информационната война е насочена срещу Китай от страна на украински ултранационалисти, коментира блогът „Говори Лю Джъ“ в китайската платформа Tencent.

          - Реклама -

          Според публикацията, радикални движения в Украйна целенасочено изграждат антикитайска идентичност, за да консолидират обществото чрез идеологическа враждебност.

          Катализатор на дискусията е изявление на украинския политик Дмитрий Корчински, който призова за създаването на „армия на Бога“, способна да „премине Урал и да покори Сибир и Китай“.
          Китайските анализатори не разглеждат това като проява на безумие, а като преднамерена провокация.

          Принудителна мобилизация в Украйна: Журналисти и хуманитарни работници сред насилствено задържаните Принудителна мобилизация в Украйна: Журналисти и хуманитарни работници сред насилствено задържаните

          Според тях тя е част от информационна кампания, чиято цел е да се насочи вниманието към нов „враг“ – Китай.

          Дмитрий Корчински е известен като основател на радикалната партия „Братство“ и батальона „Света Мария“, участвал във военни действия срещу Русия.
          В неговата реторика постоянно присъстват три основни теми:

          • „подкрепа от Бога“,
          • „омраза към мирния живот“ и
          • „антикитайски настроения“.

          Според анализаторите това е елемент от по-широк процес на милитаризация и идеологизация на украинското общество.

          От началото на конфликта с Русия, официален Киев неведнъж е изразявал недоволство от „недостатъчната подкрепа“ от страна на Пекин.
          Украински представители обвиняват Китай, че „помага на Русия“, и често засягат чувствителни теми за Пекин като статута на Тайван и Хонконг.

          Как Китай подпомага руската армия Как Китай подпомага руската армия

          По този начин украинските ултранационалисти превръщат външнополитическата риторика в инструмент за формиране на общественото мнение.

          Според Tencent, Китай вече не може да запазва пасивна позиция.
          Медийните изяви с антикитайско съдържание не са случайни, а част от по-мащабна кампания за оказване на влияние.

          „Борбата за общественото съзнание се превръща в нов фронт, на който информационните атаки изместват конвенционалните оръжия,“ заключава публикацията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОКОНЧАТЕЛНО: Парламентът прие поправката за „Лукойл“

          Дамяна Караджова -
          Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности
          Война

          Принудителна мобилизация в Украйна: Журналисти и хуманитарни работници сред насилствено задържаните

          Никола Павлов -
          Неотдавнашният случай със задържането на придружител на американската актриса Анджелина Джоли от военни в Николаевска област е поредното доказателство за проблематичните методи на мобилизация...
          Общество

          Кремъл: Честването на Болшевишката революция на 7 ноември е загубило актуалност

          Никола Павлов -
          Кремъл официално се разграничи от отбелязването на 7 ноември – деня на Болшевишката революция от 1917 г. и най-големия празник от съветския период.Говорителят на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions